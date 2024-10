Finales Kapitel der mehrfach mit Platin ausgezeichneten TSO-Weihnachtstrilogie feiert 20-jähriges Bestehen mit Vinyl-Premiere

2LP-Version ab 25. Oktober 2024 hier erhältlich

Trans-Siberian Orchestras (TSO) “The Lost Christmas Eve”, das letzte Kapitel der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Weihnachts-Konzeptalben-Trilogie, erscheint zur Feier seines 20-jährigen Jubiläums mit neu gemastertem Sound auf Vinyl. “The Lost Christmas Eve (2024 Remaster)” wird am 25. Oktober als Doppelalbum auf schwarzem Vinyl veröffentlicht.

Die thematische Künstler-Playlist “Christmas in July“, die die Fanlieblinge der Songs der Band zelebriert, ist ab sofort HIER zum Streamen verfügbar.

Das ursprünglich 2004 veröffentlichte Album “The Lost Christmas Eve” verzaubert seine Hörer seitdem mit seiner einzigartigen Mischung aus Rock, Klassik und weihnachtlichen Themen. Das Doppel-Platin-Album klingt jetzt mit remastertem Sound besser als je zuvor und enthält Spitzen-Tracks wie „Christmas Canon Rock“, „Wizards In Winter“ und eine bewegende Version von „What Child Is This?“.

Trans-Siberian Orchestra wurde vom mittlerweile verstorbenen Komponisten und Texter Paul O’Neill gegründet, der die Vision einer Progressive-Rockband hatte, die Rockoper und klassischen Rock mit spektakulären Live-Shows voller Lichter, Laser und Pyrotechnik verbindet. Mit über 10 Millionen verkauften Alben hat TSO Fans geholfen, die Rockoper neu zu entdecken. Seit ihrem Tour-Debüt im Jahr 1999 hat sich die Band zu einem der weltbesten Live-Acts entwickelt, der vor nahezu 20 Millionen Menschen aufgetreten ist, Eintrittskarten im Wert von mehr als 280 Millionen Dollar verkauft und fast 20 Millionen Dollar an Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt hat.

„The Lost Christmas Eve“ (2024 Remaster)

2LP Tracklist

LP Eins

A-Seite

1. Faith Noel

2. The Lost Christmas Eve

3. Christmas Dreams

4. Wizards In Winter – Instrumental

B-Seite

1. Remember

2. Anno Domine

3. Christmas Concerto – Instrumental

4. Queen Of The Winter Night

5. Christmas Nights In Blue

6. Christmas Jazz – Instrumental

7. Christmas Jam

LP Zwei

A-Seite

1. Siberian Sleigh Ride – Instrumental

2. What Is Christmas?

3. For The Sake Of Our Brother

4. The Wisdom Of Snow – Instrumental

5. Wish Liszt (Toy Shop Madness) – Instrumental

6. Back To A Reason (Part II)

B-Seite

1. Christmas Bells, Carousels & Time – Instrumental

2. What Child Is This?

3. O’ Come All Ye Faithful – Instrumental

4. Christmas Canon Rock

5. Different Wings

6. Midnight Clear