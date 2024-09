In vielen asiatischen Kulturen symbolisiert der Drache Stärke, Widerstandskraft und Glück – eine kraftvolle Symbolik, die sich wie ein roter Faden durch Ritchie Newtons neue Single Higher Power zieht. Der Musiker, Sänger und Entertainer, bekannt als Elvis-Tribute-Artist und Initiator der Metalheads Forever Rockcast Show, feiert mit diesem traditionellen Heavy-Metal-Track sein musikalisches Comeback und bietet einen eindrucksvollen audiovisuellen Vorgeschmack auf sein gleichnamiges, kommendes Album.

https://www.youtube.com/watch?v=urfY68L_Jnw



Mit der Single und dem dazugehörigen Musikvideo zu „Higher Power“ kehrt Newton eindrucksvoll zurück. Der Song verbindet kraftvolle Rockmusik mit einer spirituellen Botschaft, die Hoffnung und Widerstandskraft symbolisiert – ganz im Sinne der mythischen Kraft des Drachen.

Entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Markus Pfeffer (bekannt von Lazarus Dream und Atlantis Drive), haben zudem hochkarätige Musiker wie Schlagzeuger Jimmy Katone (Hit The Ground Runnin‘), Saxofonist Boris Matakovic (Human Zoo) und Keyboarder Dave Slaat (Crowheart) an diesem Projekt mitgewirkt.

Higher Power ist ein energiegeladener Vorgeschmack auf Newtons gleichnamiges Album, das neben weiteren talentierten Musikern wie Iwan May (Gitarre), Dandy (Schlagzeug), Dodi (Bass) und Reyfan Lapaehe (Keyboard) auch besondere Gastbeiträge von Armin Sabol (Peter Schilling), Hans Ziller und Frank Pané (Bonfire) enthält. Außerdem ist Tobias Dorner (Jester’s Tears) in Higher Power involviert. Ein weiteres Highlight ist der der Gastbeitrag des Bassisten Marco Mendoza (Whitesnake, Thin Lizzy) auf dem Song Crying In The Summer Rain

Cover und Titelliste zum Album „Higher Power“

1. HIGHER POWER

Feat. Markus Pfeffer / Jimmy Katone / Boris Matakovic / Dave Slaat

2. COME GIVE ME YOUR LOVE

Feat. Frank Pané

3. CRYING IN THE SUMMER RAIN

Feat. Marco Mendoza / Armin Sabol / Jimmy Katone

4. I LOST MY FAITH IN YOU

Feat. Hans Ziller

5. GLORY HARLEYLUJAH

6. SAXANNA

7. KING OF THE NIGHT

8. WHEN CHILDREN CRY

9. GOODBYE MY LITTLE BOY

Feat. Tobias Dorner

10. WINDS OF DESTINY

11. WOMAN IN DOUBT



Das dazugehörige Musikvideo, entwickelt und produziert von Newtons eigener Medienfirma Newton ArtworXX, feiert gemeinsam mit der Single „Higher Power„ am 27. September 2024 seine Premiere und wird über NRT-Records veröffentlicht. Ritchie Newton, geboren am 7. Dezember 1964 in Straubing, Niederbayern, fand früh seine Liebe zur Musik, inspiriert durch seinen Großvater, einen Berufsmusiker. Trotz seiner vielfältigen beruflichen Laufbahn – als Koch, BMW-Fließbandarbeiter und Gerüstbauer – blieb die Musik stets sein ständiger Begleiter.



Seine ersten musikalischen Schritte machte er 1974 als Trommler im Spielmannszug Oberalteich, bevor er zwei Jahre später als Sänger mit dem Elvis-Presley-Song „His Latest Flame“ vor seiner Schulklasse auftrat. 1980 startete er seine professionelle Musikkarriere in der Deutschrock-Band Rozzloeffel. Im Jahr 1983 gründete er seine eigene Heavy-Metal-Band Lucifer und veröffentlichte 1986 unter dem Namen Ritchie V seine erste Single „Pleasure of Life / Woman in Doubt“. 1987 trat er der Hardrock-Band MASS bei und gründete 1988 die Speed-Metal-Band Pussy Lover, mit der er durch Europa tourte. Neben seiner Musik gründete er 1992 seinen Catering-Service, Ritchie’s Catering, und kochte für Musikgrößen wie Fats Domino und Suzi Quatro. In den 1990er Jahren erweiterte er sein musikalisches Spektrum und gründete 1994 die Biker-Band Georgia Molly Gang, mit der er auf vielen großen Festivals spielte.

1996 veröffentlichte Ritchie unter dem Namen Rocka Ritch das bayerische Rockalbum „Süchtig“, produziert von Willie Duncan von der Spider Murphy Gang. Er tourte zur Promotion des Albums mit Hannes Ringlstetter alias Schinderhannes durch Bayern. 1997 nahm Ritchie Newtons Leben eine drastische Wendung, als er nach Thailand auswanderte.

Ab dem Jahr 1999 war Newton erfolgreich als Elvis-Tribute-Artist unterwegs und tourte unter anderem durch Thailand und Europa. In den darauffolgenden Jahren war Ritchie Newton wiederholt in der VOX-Reality-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Neben seinen musikalischen Veröffentlichungen ist Ritchie auch als Autor aktiv. Zu seinen Büchern zählen „Rocksau 1“ (2013), „Das Land Der Liebeskasper“ (2019) und „Rocksau II“ (2019). Sein emotionalstes Werk, „Die Angst ihn zu verlieren“ (2018), erzählt die persönliche Geschichte seines Sohnes Rino und dessen leidvollen Weg. Das Buch gibt einen tiefen Einblick in die familiären Herausforderungen und die Liebe eines Vaters. Ritchie Newtons Album „Higher Power“ ist Rino gewidmet und soll musikalisch die Stärke und Hoffnung vermitteln, die er in dieser schweren Zeit fand.

2020 legte Ritchie eine kreative Pause von der Bühne ein, um sich neuen Projekten zu widmen, darunter die Gründung der erfolgreichen Rockcastshow Metalheads Forever. Im Jahr 2023 unterzeichnete er einen Vertrag mit dem deutschen Label NRT-Records, das seine EP „Moments“ und weitere Werke remastered neu veröffentlichen wird.

Sein neues Album „Higher Power„, dessen gleichnamige Single und Musikvideo am 27. September 2024 Premiere feiern, wird von den Musikern wie Iwan May, Dandy, Dodi und Reyfan Lapaehe begleitet. Gastmusiker wie Markus Pfeffer (Lazarus Dream), Frank Pané und Hans Ziller (Bonfire) sowie Marco Mendoza (Thin Lizzy, Whitesnake), Armin Sabol (Peter Schilling) und Tobias Dorner (Jester’s Tears) bereichern das Album weiter. Das Musikvideo wurde in Zusammenarbeit mit Ritchie Newtons eigenen Produktionsfirma Newton ArtworXX realisiert.

Für 2025 plant Ritchie Newton eine umfangreiche Europa-Tournee, die auch Auftritte in Deutschland einschließt.