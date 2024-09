Am heutigen 27. September 2024 veröffentlicht die Düsseldorfer Punkband Vier Meter Hustensaft ihre brandneue EP Kein Vergeben, Kein Vergessen über NRT-Records. Mit fünf kraftvollen Songs, die aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen, liefern sie ehrlichen und intensiven Punkrock ab, der ihre unverfälschte Haltung untermauert. Die Band bleibt sich treu und trifft mit ihrer Kritik an gesellschaftlichen Missständen den Nagel auf den Kopf.

Entstehungsgeschichte – Vier Meter Hustensaft: In der Pandemie gegründet

Gegründet im Jahr 2020 während des Corona-Lockdowns, etablierte sich Vier Meter Hustensaft schnell in der nordrhein-westfälischen Punkrock-Szene. Die Band besteht aus Yvonne „Yve“ Wagner (Gesang), Philipp „Phil“ Altenhofen (Gitarre, Backgroundgesang), Andreas „Andy“ Wagner (Bass, Backgroundgesang) und Dirk „The Lobster“ Löber (Schlagzeug, Backgroundgesang). Ihre Entstehung war ein kreativer Akt inmitten der Pandemie, als Konzerte und Veranstaltungen pausierten. Anstatt den Kopf hängen zu lassen, nutzte die Band die Zeit, um ihren einzigartigen Sound zu entwickeln und ihre ersten Songs zu schreiben.

Bereits im September 2020 spielten sie unter Berücksichtigung der Lockdown-Bestimmungen ihr erstes Live-Konzert im Club „Paul’s Savanne“ in Meerbusch. Mit ihrem energiegeladenen, aggressiven Punkrock und ihren gesellschaftskritischen Texten gewannen sie schnell ein begeistertes Publikum. Weitere Auftritte bei Festivals wie dem Heimatsommer Open-Air, den Pestspielen und der Punk-Kartmeisterschaft in Weeze folgten, was der Band den Ruf eines Geheimtipps in der Punkszene einbrachte.

Ihre ersten Releases, die EP …Also Weiblichen Gesang Finde Ich Ja Eher So Semi und das Album Influenza, halfen dabei, ihren Sound weiter zu schärfen und ihre Fangemeinde stetig zu vergrößern.

Mit der neuen EP Kein Vergeben Kein Vergessen bleibt die Band ihren Wurzeln treu und zeigt sich zugleich weiterentwickelt: kompromissloser, direkter Punkrock mit scharfen Aussagen.

Kein Vergeben: thematisiert familiäre Spannungen und den oft unbewussten Druck, den Eltern auf ihre Kinder ausüben.

Misch Dich Ein: Ein herausragender Track der EP, entstand als Reaktion auf den schockierenden Vorfall beim CSD in Münster und ruft dazu auf, sich gegen Hass und Gewalt zu engagieren. Der Song hat in den sozialen Medien bereits hitzige Diskussionen ausgelöst.

Night Beaver: thematisiert die Hektik des modernen Lebens und ermutigt dazu, innezuhalten, um sich nicht in der Schnelllebigkeit zu verlieren.

Alle Gegen Einen: ist eine wütende Anklage gegen Klimaleugner und Menschen, die sich gegen Fortschritt sträuben. Die Band fordert, destruktive Denkmuster zu hinterfragen und Verantwortung zu übernehmen.

Hammerschlageffekt: eine Coverversion von Nonstop Stereo rundet die EP ab und behandelt den übermäßigen Konsum von Alkohol und Drogen als Flucht vor persönlichen Problemen. Die Band zeigt die zerstörerischen Konsequenzen dieser Abwärtsspirale auf.

Vier Meter Hustensaft – Live Energie mit Pogo Garantie

Vier Meter Hustensaft haben sich über die Jahre als energiegeladene Live-Band etabliert. Ihre Performances bei Festivals wie dem Heimatsommer Open-Air, den Pestspielen und der Punk-Kartmeisterschaft ziehen das Publikum in ihren Bann. Hohe Energie, Publikumsnähe und kompromisslose Punkrock-Auftritte sind Markenzeichen ihrer Live-Shows.

Ein besonderes Highlight steht 2025 bevor: Am 21. Februar 2025 spielen Vier Meter Hustensaft gemeinsam mit der Punklegende Toxoplasma und Graupause in der Börse Wuppertal. Ein Muss für alle Punkrock-Fans, denn es ist das bisher einzige bestätigte Konzert, wo diese drei Bands gemeinsam den Abend rocken werden.

Mit ihrer EP Kein Vergeben Kein Vergessen und ihrer unverwechselbaren Live-Energie beweist Vier Meter Hustensaft einmal mehr, dass sie sich nicht verbiegen lassen und kompromisslos zu ihrer Musik und ihren Überzeugungen stehen.