Der Ozean ist ebenso gegensätzlich wie geheimnisvoll. Einerseits ist er tief, gefährlich, pechschwarz, mit Teilen, die noch unerforscht sind, während Folklore und Mythologie uns lehren, dass er auch voller Meeresungeheuer wie Kraken oder Riesentintenfische und tödlich verführerischer Kreaturen wie Sirenen oder Meerjungfrauen ist. Andererseits ist er ruhig und still, bietet stille Höhlen und schützende Ufer, bevölkert von schönen Wesen und einer faszinierenden Flora. In einem metaphorischen Verständnis spiegelt diese Vielfalt des Ozeans auch die Vielfalt der menschlichen Gefühle und Erfahrungen wider. Genau von diesem Themenbereich hat sich die Symphonic-Metal-Nixe und talentierte Singer-Songwriterin Talia Hoit für ihr kommendes Album “Oceans” inspirieren lassen, das am 21. November 2024 erscheinen wird.



In zehn fesselnden Songs erreicht die aufstrebende Symphonic-Metal-Sängerin meisterhafte Höhen und Tiefen. Mit Mat Plekhanov an der Gitarre (DRAGONY), Roland Navratil am Schlagzeug (ATROCITY, LEAVES EYES, EDENBRIDGE) und Max Stoner an Bass- und Rhythmusgitarre kann sie sich zusätzlich mit einer herausragenden Besetzung rühmen. Alle Tracks auf dem Album wurden von Talia Hoit geschrieben, von ihr und Frank Pitters (VISIONS OF ATLANTIS, DEEP SUN, EDENBRIDGE) produziert und knüpfen thematisch an das nautische Thema an. “Oceans” ist ein symphonisches Eintauchen in die wechselnden Gezeiten menschlicher Emotionen und behandelt Themen wie langsam fortschreitende Liebe, die auf felsigen Ufern aufläuft, die weite Leere des Verlustes, die Standhaftigkeit inmitten turbulenter Wellen sowie den Triumph des menschlichen Geistes – Talia Hoit lädt uns ein, sie auf eine Reise unter die Wellen und ins Innere der Ozeane zu begleiten. Ihr Sound ist dunkel, introspektiv und metaphorisch. Er löst sicherlich eine Reihe von Emotionen aus und kann zum Nachdenken über Themen wie Liebe und Verlust anregen. Talia erklärt: “Bei diesem Album möchte ich wirklich, dass die Leute die Musik und die Themen der Songtexte tief spüren, wie die Tiefen des Ozeans. Ich möchte, dass es eine Reise für den Hörer ist, eine, die Spaß macht, aber auch emotional bewegt.” Aber selbst wenn man nicht so tief taucht, kann man es genießen, auf eine nautische musikalische Reise mitgenommen zu werden, ein Abenteuer, wenn man so will. So oder so, Talias Musik hat eine unbestreitbare Wirkung auf den Hörer. Wenn du also ein Metal-Fisch bist, der im weiten Meer der musikalischen Möglichkeiten herumdümpelt, wirst du es bestimmt genießen, dich absichtlich in ihrem sorgfältig gewobenen symphonischen Metal-Netz zu verfangen!

Trackliste für „Oceans“:

1. Castaway

2. Unanchored

3. Ocean

4. Beautiful

5. Stolen

6. Abyss

7. VastDeep

8. Island of Hope

9. Infinity

10. Significance

Du kannst es nicht erwarten, bis das neue Album rauskommt? Kein Problem! Du kannst die Wartezeit überbrücken und dich auf die Stimmung und den Sound des kommenden Albums “Oceans” vorbereiten, indem du in der Zwischenzeit in Talia Hoits Videosingle “Ocean” eintauchst. Der Song wird auch auf dem kommenden Album zu hören sein und dient als erster Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, denn er war die erste Inspiration für “Oceans”. Der musikalische Kontrast und das Zusammenspiel zwischen dem fesselnden Orchesterarrangement, den schweren Instrumentalklängen, Talias sanftem Soprangesang und den emotionalen Lyrics sind eine faszinierende, gelungene Mischung aus musikalischen Eindrücken einerseits und wecken andererseits die Assoziation, die rhythmischen Bewegungen des Ozeans an der Oberflächen und darunter die Ebbe und Flut der Wellen spüren zu können. Der starke, emotionale Ton und der Liedtext spiegeln die Herausforderung wider, die es darstellt, die turbulenten Gewässer menschlicher Zuneigung zu navigieren, ganz so, als würde man durch die tiefen Gewässer des Meeres steuern müssen. Gleichzeitig erinnert der Song daran, dass die Brutalität und Weite des Ozeans, durch die man sich sehr klein und verloren fühlen kann, ähnlich der überwältigenden Erfahrung von Liebe und des Getrenntseins von geliebten Menschen, durch die schönen Momente des Zusammenseins und Füreinanderdaseins ausgeglichen werden, die ebenso schön sind wie das Glitzern an der Meeresoberfläche. Tauche also mit Talia Hoit in den “Ocean” ein!

Mehr über Talia Hoit

Für Talia Hoit aus Colorado, die seit ihrem fünften Lebensjahr klassisch am Klavier ausgebildet wurde, hat sich ihre musikalische Früherziehung definitiv ausgezahlt. Heute schreibt sie eigene Songs, tritt als Sängerin und Keyboarderin auf und komponiert Orchesterpartituren für symphonischen Metal. Seit vielen Jahren schreibt sie auch leidenschaftlich gerne Songs außerhalb einer offiziellen Band und arbeitet nun mit talentierten Produzenten und Musikern zusammen, um ihre persönlichsten und intimsten Songs zum Leben zu erwecken und mit der Welt zu teilen.

Fünf Jahre lang war Talia die Keyboarderin und Songwritertin der Band AnaDies. Derzeit ist sie Leadsängerin, Orchestratorin und Co-Songwriterin der Symphonic-Metal-Band BEYOND FORGIVENESS sowie Keyboarderin für die Metalband OB NIXILIS. Als Solokünstlerin hat sie zwei Original-Heimstudio-Alben für persönliche Zwecke geschrieben und aufgenommen: “Fate’s Too Small” (2007) und “A Little Longer” (2012), die nur in einer limitierten Auflage auf CD erschienen sind, hauptsächlich für Freunde und Familie. Im Jahr 2019 nahm sie die Single “Angel” (produziert von Jarek Musil) auf, die erst kürzlich neu gemastert wurde. Nach der Erfahrung, mit einem professionellen Produzenten zu arbeiten, beschloss sie, ihr Soloprojekt weiterzuverfolgen, um so viele ihrer persönlichen Songs, die sie im Laufe der Jahre geschrieben hatte, professionell zu produzieren und kommerziell zu veröffentlichen wie möglich. Im Jahr 2023 veröffentlichte sie zwei weitere Singles: “Abandon” und “Whispers in the Storm”. Ihre langjährige Erfahrung in der Musikbranche und ihr Verständnis von klassischer Musik spiegeln sich in diesen Werken deutlich hörbar wider und zeugen von hoher Qualität und Kompetenz. Talias Musik ist definitiv ein Leckerbissen für Symphonic-Metal-Fans sowie Liebhaber harter Musik, denn sie zeigt Einflüsse von Bands wie WITHIN TEMPTATION, NIGHTWISH, EVANESCENCE und VISIONS OF ATLANTIS.

