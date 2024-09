Das beeindruckende neue Album von Cesair bietet den Trost, den wir alle brauchen. „Haven“ ist seelenberuhigend, nachdenklich und tief tröstend – das perfekte Gegenmittel für das turbulente moderne Leben.

Cesair, eine der beliebtesten Pagan-Folk-Bands Europas, veröffentlicht nach sechs Jahren ihr erstes neues Album. Perfektion braucht Zeit, und das Meisterwerk, das „Haven“ ist, war das Warten wirklich wert. Im Gegensatz zu ihren ersten beiden Alben, die Themen wie Herzschmerz und Tod behandelten, dreht sich „Haven“ um Heilung von Traumata und den Umgang mit schwierigen Zeiten. Nach der Beobachtung unserer zerbrochenen Welt in den letzten Jahren hat Cesair ein Album voller Hoffnung, Positivität und Introspektion geschaffen – genau das, was die Gesellschaft jetzt braucht. In diesem Album präsentiert Cesair 11 Tracks, die das Leben feiern und all das Gute und Schöne auf dieser Erde und darüber hinaus in den Vordergrund stellen.

„Haven“ ist das erste Album, das mit der neuen Besetzung von Cesair aufgenommen wurde. Nach vielen Veränderungen über die Jahre befindet sich die Band nun in einer sehr guten Position. „Haven“ vereint die unterschiedlichen Einflüsse der Bandmitglieder, die harmonisch zusammenarbeiten und diese verschiedenen musikalischen Elemente verschmelzen lassen.

Beispielsweise hat die Ergänzung durch Daans Piano und Gesang einen beeindruckenden Einfluss auf den Sound von Cesair, und „Haven“ enthält einige seiner älteren Solo-Kompositionen, die durch die Zusammenarbeit mit Cesair weiterentwickelt wurden. Das Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Perspektiven auf das Leben spiegelt sich in den von Daan und Monique geschriebenen Tracks von „Haven“ wider und wird, wie es typisch für Cesair ist, in einer Vielzahl verschiedener Sprachen gesungen. Daan, Sophie, Thomas und Monique haben an der Universität keltische Sprachen und Kultur studiert, und dieses fundierte Wissen zeigt sich in den Texten von „Haven„.

„Haven“ ist das niederländische Wort für Hafen, und wenig überraschend ist Wasser ein großes Thema auf diesem Album. Ein Hafen symbolisiert das Zusammentreffen von Land und Meer; ein Schwellenraum, in dem Begegnungen und Wiedervereinigungen stattfinden und Abschiede gesagt werden. „Haven“ steht somit für neue Horizonte und Veränderungsmöglichkeiten sowie den Übergang zwischen Alt und Neu, so wie Land und Meer an der Küste ineinander übergehen. Von den Geschichten der Meerjungfrau Mélusine, die sowohl Teil des Meeres als auch des Landes ist, bis hin zu Erzählungen über die niederländische Göttin Nehalennia, die Seefahrer und Händler schützt, stellt „Haven“ Figuren vor, mit denen wir uns bei der Bewältigung unseres persönlichen Wachstums identifizieren können. Auch die Göttin Huldana wird von Cesair angerufen, um uns zu leiten, und Track 7, „Huldana“, erzählt die schöne Geschichte des Erwachsenwerdens eines Mädchens, das zur Frau wird.

„Storm“ ist ein weiteres Beispiel für einen Song, der den Hörer an die Hand nimmt und ihm hilft, persönliche Dämonen zu überwinden, die in einem äußeren Sturm symbolisiert werden.

Zitat aus dem Album: „Ich werde mit dir gehen, auch wenn der Weg lang ist.“

Für viele wird die Veröffentlichung dieses neuen Albums zur richtigen Zeit kommen. Globale Konflikte, politische Ermüdung und weit verbreitetes Leid sind Herausforderungen, die „Haven“ abmildern möchte. Die Eröffnungszeile des vierten Tracks „Pererin“ ist eine Erklärung der bedingungslosen Liebe, die viele von uns suchen: „Ich werde mit dir gehen, auch wenn der Weg lang ist.“ Es ist eine Versicherung, dass ganz gleich, wohin du gehst und wie schwer das Leben auch wird, dieses Album für dich da sein wird – etwas, auf das du dich immer verlassen kannst. Denn Musik heilt, und niemand beherrscht das besser als Cesair.

Freut euch, lasst los und atmet tief durch!

Cesair, die gefeierte Pagan-Folk-Band, entführt ihre Hörerinnen und Hörer in einen traumhaften Trancezustand und eröffnet eine mythische Welt voller Fantasie und Zauber. Ihre tiefgehende Musik umhüllt das Publikum mit einer warmen Umarmung, die Körper und Geist erfrischt zurücklässt.

Inspiriert von der mythologischen Prinzessin Cesair, die vor 5000 Jahren die weiten Ozeane befuhr, erzählt die Band in ihren Liedern die Kapitel ihrer epischen Reise. Diese Geschichten, in Melodien und Texte verwoben, bewahren die Legende der Prinzessin und erwecken sie in jeder Note zum Leben. Cesairs Musik spiegelt die Erzählungen unserer Vorfahren wider und ehrt das spirituelle und kulturelle Erbe von Ländern, die sowohl den Orient als auch den Okzident umfassen.

Mit ihrem einzigartigen Zauber entfaltet Cesair ätherische Melodien, die Geschichten in einer Vielzahl von Sprachen erzählen. Texte aus fernen Ländern werden durch die tiefen Emotionen, die diese transformative Musik hervorruft, auf einer universellen Ebene verstanden. Diese belebende Mischung aus östlichen Klängen und modernem europäischen Folk schafft eine besondere Verbindung zwischen Menschen, egal ob nah oder fern, in der Gegenwart oder Vergangenheit.

Cesairs Musik reißt mit und eröffnet neue Klangwelten, in denen Freiheit und Magie verschmelzen. Taucht ein in die Legende von Cesair und erlebt den Zauber ihrer Musik.