SODOM KÜNDIGEN RE-ISSUE-DELUXE-EDITIONS DES 1992-ER

KULTALBUMS ‚TAPPING THE VEIN‘ AN!

ALBUM ERSCHEINT AM 15. NOVEMBER 2024 ÜBER NOISE/BMG

SCHAUT EUCH DAS BISHER UNVERÖFFENTLICHTE VIDEO DER REDUX-VERSION VON ‚BULLET IN THE HEAD‘ HIER AN

DAS ALBUM & EXKLUSIVE MERCHPAKETE KANN MAN HIER VORBESTELLEN!

32 Jahre sind für jeden eine lange Zeit. Viel zu lang, wenn man Sodom-Fans auf der ganzen Welt fragt. Für Tom Angelripper und Andy Brings waren eben diese 32 Jahre, die seit der Erstveröffentlichung des sechsten Sodom-Albums „Tapping The Vein“ vergangen sind, nur ein Wimpernschlag. Während die Preise für ein Originalexemplar der Vinyl-LP in Sammlerkreisen immer wieder durch neue Decken gehen und sich unter den Fans in den sozialen Medien hitzige Diskussion in die Höhe propellern, ob die lang angekündigte Wiederveröffentlichung denn jemals das Licht der Welt erblicken wird, ist nun endlich die Zeit gekommen, dem, neben „Agent Orange“ und „Persecution Mania“, wohl beliebtesten Sodom-Album, neues Leben einzuhauchen.

„Damals war es für uns nur eine weitere Platte“, sagt Tom Angelripper, einziges verbliebenes Originalmitglied, „aber die Sodomaniacs auf der ganzen Welt haben daraus einen Kultklassiker gemacht. Es ist sehr traurig, dass Chris Witchhunter nicht mehr unter uns weilt, um das mitzufeiern.

“Gitarrist Andy Brings, der zum Zeitpunkt seines Einstiegs in die Band im Jahr 1991 erst 20 Jahre alt und noch Schüler war und mit „Tapping The Vein“ sein erstes Album überhaupt geschrieben und aufgenommen hat, ergänzt: „Eine Band kann nicht einfach bestimmen, was Kult wird und was nicht, das machen die Fans. Es ist einfach passiert und wir sind sehr stolz darauf. Heute kommen Achtzehnjährige Metal-Kids auf mich zu, um mir zu sagen, wie sehr sie das Album lieben.

„Tapping The Vein“ war nicht nur das letzte Album mit Originaldrummer Chris Witchhunter, der hier eine der furiosesten und aggressivsten Performances überhaupt ablieferte, es war auch das brutale Statement einer Band, die den Thrash Metal mit aus der Taufe gehoben hatte. In einer Zeit, in der viele Bands ihren ursprünglichen Pfad verlassen hatten, sich hatten weichspülen lassen oder aktuelleren Trends hinterhergechelt sind. Sodom gingen den entgegengesetzten Weg und ließen auf die Welt los, was viele Fans als „Sodoms Death Metal Album“ bezeichnen, obwohl damals niemand in der Band Death Metal hörte.

Angelripper: „Wir haben einfach gemacht, was wir machen, ohne dem, was um uns herum geschah, auch nur die geringste Beachtung zu schenken. Andy kam in die Band und wir haben in Rekordzeit diese Hammersongs rausgehauen. Das ging alles superschnell. Es gab keinerlei Ablenkung, nur die Musik.“

Brings: „‚Tapping The Vein‘ ist das Ergebnis purer Inspiration. Ich war jung, hungrig und voller Energie und Ideen und das resonierte perfekt mit Toms und Chris´ Absicht, allen zu zeigen, wer die Chefs im Thrash Metal-Ring sind, in einer Ära von Bands, die ihrer ursprünglichen Vision nicht treu geblieben waren.“

Jetzt ist es also soweit. Sodoms „blaues Album“ auf Wiedervorlage (denn wie bei jedem echten Klassiker, reicht auch hier die bloße Nennung der Farbe des Albumcovers, siehe Metallica, Weezer und die Beatles), und das Package könnte nicht vollständiger sein. Neben der neu gemasterten Originalversion des Albums, enthält es einen von Andy Brings neu angefertigten, kompletten Remix, sowie drei Live-Konzerte: Tokio 1992, Düsseldorf 1992 und Köln 1992 (Chris Witchhunters letzte Show mit Sodom).

Andy: „Wir haben lange für diesen Re-release gekämpft und hart daran gearbeitet. Ich kann nur hoffen, dass es die lange Wartezeit wert war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding die Herzen der Sodomaniacs mit großer Freude erfüllen wird.“

Tom: „Die Fans bedeuten uns alles, und das ist jetzt echt nur für sie. Wieder an ‚Tapping The Vein‘ zu arbeiten, brachte so viele gute und weniger gute Erinnerungen zurück, aber das ist es, wo und wer wir vor 32 Jahren waren. Ein unglaublicher Trip.“

„Tapping The Vein“ ist eine Geschichte über Jugend, Leben, Tod, Freundschaft und Loyalität. Es zeugt außerdem von einer Zeit in deinem Leben, in der alles neu und aufregend war und in der Bands und deren Musik alles war, was du hattest. Als Metal pur, rau und wild war. Du dachtest, diese Zeit würde niemals zurückkommen. Bis jetzt.

Die erweiterte Deluxe-Neuauflage von „Tapping The Vein“ ist in diesen Formaten erhältlich:

· Super deluxe mit Blut gefüllte Vinyl-Edition. Dreifach-LP, Doppel-CD Deluxe 24-seitiges Bookpack

(limitiert auf 100 Exemplare nur über den Noise Records Store)

· Deluxe Dreifach-LP rot-schwarzes Swirl-Vinyl und Doppel-CD Deluxe 24-seitiges bookpack

· Transparent-rotesDoppel-Gatefold-Vinyl

· Dreifach-CD Digisleeve mit 24-seitigem Booklet

· Dreifach-CD Digisleeve mit 24-seitigem Booklet (signierte Auflage nur über EMP.de)

Die ersten Vorbestellungen der Deluxe-Bookpack-Edition werden mit einer limitierten Auflage eines von Tom Angelripper und Andy Brings signierten Konzertposters aus dem Jahr 1992 aus den Sodom- und Noise-Records-Läden geliefert – solange der Vorrat reicht!