Eine lebenslange Verbindung zu den Göttern und Göttinnen sowie der Kultur der antiken Welt, jährliche Besuche in den Tempeln und heiligen Stätten Griechenlands und Italiens sowie die Sehnsucht nach dramatischem Storytelling voller Blut, Schweiß und Tränen, die im Sand der Zeit getrocknet sind – all das kam für den ehemaligen NYHC-Gitarristen Gabby Abularach (CRO-MAGS, VOODOOCULT) mit der Eingebung zusammen, seine handgefertigte Flamenco-Gitarre wie eine antike griechische Lyra zu stimmen und schon bald begann er, die ersten Melodien zu schreiben, die später die Songs von DEA VELATA werden sollten. Inspiriert von der antiken griechischen und römischen Musik, der romantischen Periode der klassischen Musik, Flamenco, klassischer spanischer Musik und symphonischem Metal, begannen DEA VELATA mit rein akustischer Musik, entwickelten sich aber weiter und fügten klassische Orchesterinstrumente sowie symphonischen und Folk Metal hinzu. Anfang 2017 hatte Gabby gerade erst begonnen, sich mit der Harmonik, Mathematik, den Stimmungen, Modi und der Ästhetik der antiken griechischen und römischen Musik zu befassen und sie zu studieren. In Kombination mit der betörenden Sopranstimme von Angela Hicks ergibt sich eine Verbindung der Extraklasse, die die Hörer in das goldene Vlies der mythologischen Musikalität von DEA VELATA einbettet.

DEA VELATAs zweite Single “PHEBEVS FVROR” (Phebean Wrath), die auf dem kommenden Album enthalten ist, basiert auf dem ersten Buch der Ilias von Homer und erzählt die Geschichte der Rettung des trojanischen Mädchens Chryseis vor der Entführung durch den griechischen König Agamemnon. Ihr Vater Chryses, der trojanische Hohepriester des Apollo, wurde von Agamemnon beleidigt, als er kam, um sie freizukaufen und betete zu Apollo um Hilfe. Apollo, erzürnt über die Beleidigung seines Priesters und die Entführung seiner Tochter, hilft Chryses bei der Rettung seiner Tochter Chryseis und bestraft die Griechen mit einem neuntägigen Massaker. In der griechischen Mythologie ist Apollo eine vielseitige Gottheit – er ist nicht nur der Gott der Musik, des Lichts und der Poesie, sondern auch derjenige, der bestraft und zerstört. Diese Dualität wird in dem neuen Musikvideo zu “PHEBEVS FVROR” theatralisch und metaphorisch zum Ausdruck gebracht. Darin erweckt Angela die darstellenden Künste des alten Roms und Griechenlands zum Leben – sie singt nicht nur, sondern schauspielert auch im Video und schlüpft in visueller Form in die Rollen, die sie besingt. Wir sehen düstere Lagerhallen, rangelnde Gangster und Fechtduelle im Kontrast zu Angela Hicks‘ anmutiger Darbietung als reine, engelsgleiche Figur, die die natürliche, fragile weibliche Schönheit verkörpert, um die Männer kämpfen und an der antike Reiche in der Vergangenheit zugrunde gegangen sind. Als Liebhaberin von allem, was antik und mittelalterlich ist, verkörpert Angela Hicks den Geist dieser mythologischen und musikalischen Reise perfekt.

Lasst euch von der Videosingle „PHEBEVS FVROR“ mitreißen:

https://www.youtube.com/watch?v=bQ6REZ48OrY

„PHEBEVS FVROR“ HIER anhören:

https://distrokid.com/hyperfollow/deavelata/phebevs-fvror

Das gleichnamige erste Album der Band “DEA VELATA” wird am 16. Oktober 2024 veröffentlicht. Mit elf Titeln will das brillante Ensemble die Klänge, das Bewusstsein und den Geist der antiken Welt in der heutigen Zeit wieder aufleben lassen. Der Sound von DEA VELATA bietet wirklich etwas Einzigartiges, etwas Neues, etwas, das die Seele heilt, den Geist erhebt und die Menschen mit der Schönheit und Magie der klassischen Welt der Antike verbindet. Der italienische Dichter Stefano Losi schreibt die Lyrics in Form von zeitgenössischer Poesie auf kaiserlichem Latein, die dann behutsam auf symphonischen Metal-Flügeln getragen werden. “Die Texte und die Poesie bieten eine persönliche Perspektive auf die existenzielle Unruhe, die dem menschlichen Dasein innewohnt und all ihre konkreten Erscheinungsformen, von der tiefsten Verzweiflung bis zur reinsten Liebe. Sie stellen eine imaginäre Verbindung zu den Texten der Poetae Novi des 1. Jahrhunderts her, die in meiner eigenen Poesie wieder auftauchen, gefiltert durch eine klare zeitgenössische Sensibilität, die die Ewigkeit des Lebens und den zeitlosen Wert der Emotionen neu gestaltet”, sagt der talentierte Lyriker.

DEA VELATA Album Tracklist

1. OBITVS

2. PHEBEVS FVROR

3. IMBER ARIDVS

4. VVLTVS

5. HIATVS

6. AMO

7. DAEMON (metal version)

8. EVANESCENS VESTALIS (acoustic/orchestral)

9. KORE (acoustic)

10. IMBER (acoustic)

11. DAEMON (acoustic remix)

Das vollständige Album „DEA VELATA“ erscheint am 16. Oktober 2024.

In elf Stücken zelebriert es zeitgenössische Dichtung in klassischem Latein –

eingewoben in die Musik der griechischen und römischen Antike mit neoklassischer Note

und starkem Faden aus Symphonic Metal.

Erste Single „OBITVS“ anhören:

distrokid.com/hyperfollow/deavelata/obitvs

Vdeosingle „OBITVS“ auf YouTube ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=8s4QJtN-4ng

Das gerade warmlaufende Musikensemble spielte am 25. Juni ein von der Kritik gefeiertes exklusives 5-Song-Akustik-Set im Circulo de Bellas Artes in Spanien, wo sie das “OBITVS”-Video vorstellten. Bei einem Live-Auftritt von DEA VELATA könnt ihr eine breite Palette von Klängen erwarten, von intimen klassischen, akustischen Duetten mit Gabby und Angela bis hin zu vollem symphonischen Metal. Die talentierten Künstler tauchen in die echte alte Musik ein und erwecken sie in einer modernen Welt zum Leben – eine Kombination, die sie von anderen Bands abhebt und ihre Live-Events zu einem gehobenen Erlebnis macht, das nicht weniger beeindruckend oder kathartisch ist als eine klassische Theateraufführung im alten Rom. Ein Live-Mitschnitt des eindrucksvollen Auftritts wurde in einer Zusammenstellung mit Interviews veröffentlicht, die als kurze Dokumentation über das Ereignis dient, interessante Einblicke bietet und uns auf ihre musikalische Reise mitnimmt.

Genießt HIER den akustischen Live-Auftritt von DEA VELATA beim Circulo de Bellas Artes:

https://www.youtube.com/watch?v=K_SVCHO6wJA

Nach der Veröffentlichung von zwei Singles, einer weiteren bevorstehenden Videosingle- sowie Albumveröffentlichung, werden DEA VELATA am 7. November 2024 ein Akustik-Event bei den Vereinten Nationen in New York spielen und planen drei weitere Shows in der Umgebung. Also bleibt dran, um mehr zu erfahren!

Über DEA VELATA

Kritiker und Fans sehnen sich heutzutage wieder nach der Erzählkraft der Antike und der Faszination, die sie in uns zu erwecken vermag. Mit DEA VELATA kommt diese nun auch in der Musik an – und das gleich auf mehreren Ebenen. Zunächst mit der ganz eigenen und bereits mehr als 20 Jahre währenden instrumentalen Heldenreise des New Yorker Gitarristen Gabby Abularach, der als studierter klassischer und Jazzgitarrist mit Metalgenen die Studioaufnahmen und Welttourneen der NYHC-Legenden CRO-MAGS veredelte und Gleiches später als Gründungsmitglied von VOODOOCULT wiederholte. Neben diesen energiegeladenen Abrissbirnen brachte Gabby jedoch seine sechssaitige Magie auch auf legendären Aufnahmen von Größen wie CARLOS SANTANA, EVERLAST, KORN oder JOHN SPENCER BLUES EXPLOSION ein. Seine geheime Liebe galt jedoch stets der Kunst der Antike: So stellte Gabby, der sich im Laufe der Jahre zunehmend im filigran-sportlichen Flamenco-Spiel spezialisierte, sich oft vor, wie sich die musikalische Untermalung vorgetragener Geschichten in der Antike wohl angefühlt haben mochte.

Der forschende Gitarrist war mitten in einer Phase des Ergründens antiker griechischer und römischer Musik, als er im Sommer 2017 auf den ebenfalls in New York ansässigen italienischen Poeten und Bildenden Künstler Stefano Losi traf, der seinerseits gerade ein poetisches Werk in klassischem Latein veröffentlicht hatte. Gemeinsam begannen sie, zu komponieren und die vielen Aha-Erlebnisse ihrer musikalischen und nun auch poetischen Reisen in Material für ein Album zu gießen, wie es so wohl noch nirgends entstanden sein dürfte.

Als nicht nur im übertragenen Sinne angelische Stimme des Werkes “DEA VELATA” schloss sich schließlich die ebenfalls von der altertümlichen Musik angezogene britische Sopranistin Angela Hicks dem Duo an. Angela blickt trotz ihres jungen Alters auf eine bewegende Karriere: Sie gab ihr Operndebüt am Teatro alla Scala di Milano unter der Regie von Thomas Guthrie und trat in der Folge u.a. in der Londoner Wigmore Hall, im Schloss Versailles, am Wiener Konzerthaus und der Berliner Philharmonie sowie der Staatsoper Berlin auf. Zudem hatte sie auf der großen Leinwand einen Gastauftritt neben Emma Stone, Rachael Weisz und der Oscar-Preisträgerin Olivia Coleman im 2018er-Historienfilm “The Favourite”.

Mit der schwelgerischen Gitarre, die mal ein erhebendes Flamenco fein in die Stufen einer Bühne von epischer Breite ziseliert, mal der warmen Eleganz einer Harfe entgegenstrebt und sich mal zur vollen Wucht symphonischen Metals entfaltet, vereinen sich ein stets respektvoll-dezent gehaltenes Metaldrumming (performt durch Mike Podber) und eine Stimme, die den Wolkenstrahlen eines toskanischen Gemäldes gleichkommt. Und alle gemeinsam erschaffen sie einen Soundtrack, der bei geschlossenem Auge Odysseus’ Schiff aus einer sanften Flaute in einen mystischen Sturm fahren lässt.