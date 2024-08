Nach einer landesweiten US-Tournee mit Anvil in den Jahren 2022/2023 sind die Thrash-Rocker MIDNITE HELLION aus New Jersey endlich wieder auf Tour: Diesmal werden sie die kultigen U.D.O. rund um den genialen Sänger Udo Dirkschneider auf ihrer Nordamerika-Tour (6. September – 20. Oktober 2024) unterstützen – also macht euch bereit für Metal-Wahnsinn der Extraklasse! Die beiden Bands werden bis zum 10. Oktober gemeinsam auftreten, bevor MIDNITE HELLION bis Ende Oktober auf eigene Faust weiterrocken. Und das kraftvolle Dreiergespann ist mehr als bereit, sein Versprechen einzulösen und einige sehenswerte Live-Shows abzuliefern, getreu ihrem Motto: “Live, raw, bang thy head ‚til it’s sore!”

MIDNITE HELLION bieten eine wilde Mischung aus Rock ’n‘ Roll, Heavy Metal, Blues, Thrash Metal und Popmusik der 70er- und 80er-Jahre, inspiriert von Bands wie KISS, Overkill, Michael Schenker Group, Judas Priest und Don McLean. All diese Einflüsse prägen ihren Sound und machen sie zu einer Band, die sich mit keinem anderen neueren Act vergleichen oder in ein bestimmtes Subgenre einordnen lässt. Die Ziele der Band für die anstehende Tournee sind klar: “Wir wollen, dass die Zuhörer ihren Kopf frei bekommen und eine tolle Zeit haben. Das Leben ist zu kurz, um sich über Kleinigkeiten den Kopf zu zerbrechen und wir sind hier, um dem Trübsinn zu entfliehen, nicht um daran zu erinnern. Das Leben ist zum Leben da, also dreht mal auf – laut und stolz!”

Midnite Hellion x U.D.O. Tourdaten:

06.09. Frenchtown, NJ – Artie’s Bar & Grill

07.09. New Bedford, MA – The Vault Music Hall

08.09. Reading, PA – Reverb

11.09. Jefferson, LA – Southport Music Hall

12.09. Houston, TX – Rise Rooftop

14.09. San Antonio, TX – Rolling Oaks Event Center

15.09. Dallas, TX – Trees

17.09. El Paso, TX – Rockhouse Bar & Grill

18.09. Glendale, AZ – The 44

20.09. San Francisco, CA – DNA Lounge

21.09. Santa Ana, CA – Stages

22.09. West Hollywood, CA – Whisky A Go Go

23.09. San Diego, CA – Brick By Brick

25.09. Denver, CO – The Rickhouse

27.09. McHenry, IL – The Vixen

28.09. Joliet, IL – The Forge

29.09. Versailles, OH – BMI Event Center

02.10. Montreal, QC – Les Foufounes Electriques

03.10. Ottawa, ON – Brass Monkey

04.10. Westland, MI – Token Lounge

05.10. Ringle, WI – Q & Z Expo Center

07.10. Milwaukee, WI – Shank Hall

09.10. Harrison, OH – Blue Note

10.10. Columbus, OH – The King of Clubs

Midnite Hellion Solo-Tourdaten:

11.10. Louisville, KY – Mag Bar

12.10. Knoxville, TN – Pilot Light

18.10. Orlando, FL – Grumpy’s Underground

20.10. Wilmington, NC – Reggie’s 42nd Street Tavern

MIDNITE HELLIONs Erfolgsalbum “Kingdom Immortal” wurde 2022 auf dem US-Markt veröffentlicht (wo es sofort in die Metal Contraband- und NACC Radio-Charts einstieg), bevor es Anfang 2024 auch in Europa vorgestellt wurde, was es zu ihrer ersten weltweiten Veröffentlichung macht. Das Album ist auf CD, MC und LP erhältlich und die Band könnte nicht glücklicher sein: “Wir freuen uns, dass wir euch, den treuen europäischen Fans von allem, was Heavy ist, die Möglichkeit geben können, ein Album zu besitzen, auf das wir sehr stolz sind. Heutzutage sind die Importgebühren so hoch wie noch nie zuvor. Mit unserem neuen weltweiten Vertrieb haben wir diese Gebühren gestrichen, sodass ihr unser neuestes Album jetzt zu einem guten Preis erwerben könnt.”

“Kingdom Immortal” wurde in einer teuflisch effektiven Sechs-Tage-Studio-Power-Working-Session mit Produzent Alex Perialas (Anthrax/S.O.D., Overkill, Testament, Joe Bonamassa) aufgenommen, für den die Band viel Lob übrig hat: “Ein Grund, warum wir uns für die Zusammenarbeit mit Alex Perialas entschieden haben, ist seine einzigartige Fähigkeit, trotz Widrigkeiten unwahrscheinlich erfolgreich zu sein. Wie viele wissen, hat Alex das legendäre ‘Speak English Or Die’-Album von S.O.D in zwei Tagen aufgenommen und an einem Tag abgemischt, während Anthrax im Studio war, um ‘Spreading The Disease’ aufzunehmen. Zurück zu den Grundlagen, wollten wir nicht nur spontan sein, sondern auch ein Album mit echten Instrumenten machen, die mit Vintage-Mikrofonen an einem echten Mischpult und Outboard-Equipment aufgenommen wurden, ohne künstliche Samples oder computergesteuerte Plug-ins.” Um im Studio Zeit zu sparen, entschieden sie sich für Aufnahmen mit Pro-Tools anstelle von Bandaufnahmen, was auch beim Digitalisieren für das CD-Mastering Zeit sparte. “Mit Ausnahme von Studio-Verstärkern und -Gitarren, die auch bei Alex‘ früheren Projekten verwendet wurden, ist jedes Instrument auf ‘Kingdom Immortal’ das, was wir live benutzen. Wir wissen, dass es heutzutage nicht gerade ‚en-vogue‘ ist, eine Platte ohne moderne Produktionselemente zu veröffentlichen. Dazu können wir nur sagen, dass ‘Led Zeppelin IV’ auch 53 Jahre später noch unglaublich klingt…”.

Hast du schon das Knaller-Album von MIDNITE HELLION angehört?

HIER geht’s zu “Kingdom Immortal”:

https://orcd.co/kingdomimmortal