(C) @ras_visual

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 haben die Metaller VENDED aus Des Moines immer wieder mit Singles voller unerbittlicher Energie und unvergleichlicher Härte einen Sturm der Begeisterung entfacht. Gut einen Monat vor der Veröffentlichung ihres selbst betitelten Debütalbums am 20. September, entfesselt der Fünfer mit dem neuen Track „Serenity“ eine Wut, wie man sie im modernen Metal vergeblich sucht.

I can never keep up the pressure I know it’ll only get worse

I’m numb to all of the pleasures I’m dying in reverse

I’m getting sick, sick, picking up pieces you missed

I’m tired of the bitching, complaining and shit

If I have to hear it again I might just lose it

Das Album, das von Chris Collier (KORN) produziert wurde, erscheint inmitten ihrer Nordamerikatour mit SLIPKNOT und KNOCKED LOOSE und der anschließenden Headline-Tour mit WRISTMEETRAZOR und LIE. Es enthält 13 wutgetränkte Tracks, darunter die bereits veröffentlichten Singles „Am I the Only One“, „The Far Side“ und „Nihilism“, die den Glauben an die Metal-Szene wiederherstellen.

Das Album kann HIER vorbestellt werden | zum Pre Save geht’s HIER entlang Über ihr Debütalbum sagt Sänger Griffin Taylor

„Es gibt ein Level an Aggression und Emotion, das derzeit in der Musik fehlt, und wir wollen diese Lücke mit diesem Album füllen. Es repräsentiert alles, was Vended ausmacht. ‚Vergiss alles, was du kennst – zieh es dir einfach rein.‘ Du bist entweder mit uns oder gegen uns. Vended ist eine Einheit, die nach der Weltherrschaft greift, und dieses Album ist der erste Schritt. Willkommen bei Vended.“

Alle Tour Daten der ersten VENDED USA Headline und Tickets gibt es HIER

VENDED sprengen mit jedem Song und jeder Performance die bisherigen Grenzen an purer Energie und roher Aggressivität. Das Kernelement im Herzen der Band – in der Musik, der Botschaft und der Theatralik – ist Authentizität. VENDED entfesseln eine massive, ehrliche und leidenschaftliche Interpretation von Nü Metal und sind entschlossen, die Flagge für eine neue Generation hochzuhalten. Ihr Ziel ist nichts weniger als die Weltherrschaft. Keine Kompromisse! VENDED‘s gleichnamiges Debütalbum ist eine Herzensangelegenheit. Es ist roh, eindringlich und fesselnd. Vended zeigt das rasante Wachstum einer jungen Band und repräsentiert gleichsam fünf Künstler auf höchstem Niveau. Die Band blickt unbeirrt auf die Welt und in sich selbst hinein. VENDED stellen sich gemeinsam allen Hindernissen und schöpfen Kraft und Mut aus ihrer Kunst, ohne dabei zu vergessen, eine bedingungslos gute Zeit zu haben.