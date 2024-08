Vier Meter Hustensaft: Düsseldorfer Punkband veröffentlicht Videos zu „Kein Vergeben“ und „Misch Dich Ein“ + Konzertdaten mit Toxoplasma und Graupause



Von dem Moment an, in dem wir das Licht der Welt erblicken und heranwachsen, sind wir mit einer Welt konfrontiert, die uns oft durch Normen und Zwänge einengt. Man wird geboren und fühlt sich manchmal wie ein Fremdkörper; die eigene Individualität wird vom direkten Umfeld und nicht selten auch von den Eltern unterdrückt, die eigentlich nur das Beste für ihr Kind wollen, dabei aber nicht merken, wie sehr sie die Seele ihres Kindes zerstören können.

Frustration und das einengende Gefühl der Ohnmacht machen sich breit. Oft unbemerkt gehen Menschen daran zugrunde und zerbrechen. Mit diesem Thema der Freiheit und Rebellion setzt sich „Kein Vergeben„, die neue Single des Düsseldorfer Punkquartetts Vier Meter Hustensaft auseinander. Diese wird zusammen mit dem dazugehörigen Musikvideo am 16. August 2024 über NRT-Records erscheinen und bildet neben dem Lyric-Video „Misch Dich Ein“ den ersten Vorgeschmack auf ihre kommende EP „Kein Vergeben, Kein Vergessen“.

https://www.youtube.com/watch?v=vNUQ2PXgw50

Die Geschichte der Düsseldorfer Punkrock-Formation Vier Meter Hustensaft begann im von Herausforderungen geprägten Jahr 2020. Es war die Zeit, in der wir mitten in der Corona-Pandemie steckten, als sich Sängerin und Songwriterin Yvonne „Yves“ Wagner, Gitarrist Philipp „Phil“ Altenhofen und Bassist Andreas „Andy“ Wagner zusammenfanden, um gemeinsam an Songs zu arbeiten. Während andere lamentierten, diskutierten und sich beschwerten, ließen sie zusammen mit ihrem damaligen Schlagzeuger Jonas Grupe ihrer Kreativität freien Lauf. Mit Songs wie „Niemals Mehr Faschismus“, „Instafame“ und „Tristesse“ überzeugten Vier Meter Hustensaft zum ersten Mal am 26. September 2020 bei einem Live-Konzert im Club „Paul’s Savanne“ im Ort Meerbusch vor einem feiernden Publikum.

Bestätigt durch die positive Resonanz machten sich Vier Meter Hustensaft an die Produktion ihrer ersten Veröffentlichung, der EP „…Also weiblichen Gesang find ich ja eher so semi“. Diese wurde am 8. Dezember 2020 in Eigenregie veröffentlicht und in der nordrhein-westfälischen Punkszene wohlwollend aufgenommen. Weitere Konzerte, unter anderem beim Heimatsommer Open-Air und dem Donkey Festival, steigerten die Bekanntheit von Vier Meter Hustensaft.

Mit ihrem Debütalbum „Influenza“ stießen sie bei Monasteria Records auf offene Ohren und unterschrieben darauffolgend ihren ersten Plattenvertrag. Am 30. September 2021 veröffentlichte Monasteria Records „Influenza“ auf Vinyl, CD, MC sowie in digitaler Form.

Mit diesem Album im Gepäck spielten Vier Meter Hustensaft unter anderem in der Beat Barracke in Leonberg und die Punk-Kartmeisterschaft im April 2022 in Weeze.

Weitere Auftritte, darunter auf den Pestspielen 2022 mit Käpt’n Picus, Fresse und Chris von der Düssel, steigerten ihre Bekanntheit weiter. Nach einem Konzert mit The Daisies, Fresse, The Dantons und Sons of Ritalin im Januar 2024 begannen Vier Meter Hustensaft, an neuem Material zu arbeiten.

Neben Sängerin Yves, Gitarrist Phil und Bassist Andy ist inzwischen Schlagzeuger Dirk „The Lobster“ Löber zur Band gestoßen. Mit ihm nahmen sie die EP „Kein Vergeben, Kein Vergessen“ auf, mit der sie sich erfolgreich beim südbadischen Label NRT-Records bewarben und schließlich bei diesem Label einen Vertrag unterzeichneten.

Ein erstes Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist das am 2. August veröffentlichte Lyric-Video zu „Misch Dich Ein“, einem Song, der nach einem tragischen Zwischenfall auf dem CSD Münster entstand, bei dem ein Mensch aufgrund seiner Sexualität feige ermordet wurde. Das Video erzielte in kürzester Zeit über dreitausend Aufrufe und verbreitete sich ohne größere Promo wie ein Lauffeuer.

Mit der Videosingle „Kein Vergeben“ liefern Vier Meter Hustensaft ab dem 16. August 2024 den ersten offiziellen Vorgeschmack auf das Minialbum „Kein Vergeben, Kein Vergessen“, das am 27. September 2024 über NRT-Records erscheinen und am selben Wochenende im Rahmen eines Live-Konzerts auf den Pestspielen präsentiert wird.

Punk Fans können sich zudem auf folgende Termine freuen:

17. August 2024 – Ötteband Open Air im Okie Dokie in Neuss

28. September 2024 – Wagner’s Pestspiele @ Pauls Savanne-Osterath in Meerbusch

21. Februar 2025 – Zusammen mit Toxoplasma und Graupause in der Börse in Wuppertal

Für das Jahr 2025, das mit einem Konzert mit Graupause und Toxoplasma am 21. Februar in der Börse in Wuppertal eingeläutet wird, planen Vier Meter Hustensaft eine deutschlandweite Tour sowie die Veröffentlichung ihres zweiten Langspielalbums.