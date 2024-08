BRUCE DICKINSON

“RESURRECTION MEN”



“THE MANDRAKE PROJECT“

Bruce Dickinson hat letzte Woche die limitierte CD seiner neuen Single “Resurrection Men” mit zwei Live-Bonustracks veröffentlicht. Das dazugehörige Video wurde heute enthüllt und ist ein freudiger Blick auf das Tourneeleben, das am 12. April in L.A. begann und am 21. Juli in Athen, Griechenland, vor über 350.000 Menschen zum Abschluss kam!

“Die Tour war eine der besten überhaupt,” sagt Dickinson. “Die Band war einfach so leidenschaftlich und jeden Abend voll bei der Sache, dass es eine Freude war. Die Reaktionen des Publikums auf alte und neue Songs waren überall überwältigend und ich kann es schon jetzt kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu gehen! Das Video ist mein Dankeschön an alle, die gekommen sind, um uns auf Festivals, in Clubs, Theatern und Arenen zu sehen. Wer sagt denn, dass ein Metal-Publikum ein Theremin, Bongos und ‘Dick-Dale-eske’ Surfer-Gitarren nicht zu schätzen weiß? Meins tut das auf jeden Fall!!”

Die Drei-Track-CD ist als Gatefold-Digi-Sleeve erhältlich und beinhaltet die Bonus-Songs “Afterglow Of Ragnarok” und “Abduction”, die beide auch live bei Dickinsons Show in Sao Paulo im Rahmen seiner Welttournee für “The Mandrake Project” aufgenommen wurden.

Im Rahmen der Tournee, die letzte Woche zu Ende ging, spielten Dickinson und seine House Band of Hell fast 50 Shows im Vereinigten Königreich, den USA, Europa sowie Lateinamerika und ernteten begeisterte Reaktionen. Das Album “The Mandrake Project“ war rezensionstechnisch und kommerziell ein großer Erfolg, der weltweit die Charts anführte und einige der besten Kritiken in Dickinsons glanzvoller Solokarriere erhielt.

www.themandrakeproject.com