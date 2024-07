Haltet die Ohren und Augen offen – die US-amerikanischen Prog-Metal-Pioniere THE MOURNING haben soeben – zwei Wochen später als ursprünglich geplant – ihr brandneues Album „Hush“ veröffentlicht, zusammen mit der fesselnden neuen Video-Single „Smooth Seas“. Der hypnotisierende Track ist zusätzlich ein schöner Abschied von der ehemaligen Sängerin Eliana Blanchard, da die Band nun die umwerfende und vielseitige Zai Alyenora als neue Co-Lead-Sängerin vorstellt.

THE MOURNINGs erstes Album in abendfüllender Länge, „Hush“, ist eine Prog-Reise, die Einflüsse von Größen des Progressive Metal widerspiegelt. Ein Album, das Themen wie Selbstfindung, Beobachtungen über die Natur des Daseins, gesellschaftliche Missstände und die Überwindung von Widrigkeiten thematisiert.

„ Smooth Seas“ bildet einen gelungenen Abschluss einer kraftvollen Sammlung von Rock- und Metal-Tracks, die sich mit Themen wie Schwierigkeiten, Widerstandsfähigkeit und persönlichem Wachstum befassen. Der letzte Song auf THE MOURNINGs neuestem Album handelt von den Herausforderungen, denen wir uns stellen und die uns zu dem machen, was wir sind. Dabei geht es vor allem um die Erkenntnis, dass ein Leben, das immer reibungslos verläuft, nicht wirklich förderlich für die persönliche Entwicklung ist, denn eine ruhige See macht noch keinen guten Seemann.

Der progressive Rocksong, zu dem Trey Xavier ein Gitarrensolo beisteuert, beginnt mit einer sanften, besinnlichen Einleitung, die mit beruhigenden und gefühlvollen Melodien einen nachdenklichen Ton setzt. Die Instrumentierung intensiviert sich allmählich und enthält dabei sowohl kraftvolle und erhebende Elemente als auch komplizierte Instrumentalpassagen. Schließlich wechselt Schlagzeuger Jason Berlin (Sohn des berühmten Bassisten Jeff Berlin) von einem typischen Rock-Beat zu Blast-Beats im Death-Metal-Stil, was das Thema des Songs musikalisch unterstreicht – er ermutigt die Zuhörenden, sich ihren persönlichen Stürmen mit Mut und Widerstandskraft entgegenzustellen, in dem Wissen, dass die Erfahrung letztlich zu persönlichem Wachstum und einem tieferen Selbstverständnis führt. „Smooth Seas“ ist ein dynamisches, zum Nachdenken anregendes Hörerlebnis, das ihr euch unbedingt anhören sollten.

Klingt spannend, oder? Das haben wir uns auch gedacht! Also verschwendet keine Zeit mehr, hört euch jetzt das Album und die Single an und werft auch gleich einen Blick auf das neue Video:

Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/H-QCeQqOf2I



Mit dem frischen Album im Gepäck hat für THE MOURNING, deren Sound mit ihrem jüngsten Neuzugang Zai Alyenora, der neuen Co-Lead-Sängerin neben Johnny Ray, noch kraftvoller sein wird, ein neues Kapitel begonnen. Die multitalentierte und mehrsprachige Sängerin, (die fünf Sprachen spricht und auf acht singt), ist nicht nur eine hochkarätig professionelle Sängerin, sondern auch Songwriterin, Booking-Agentin, Geschäftsführerin der Chaarmz Magazine Talent Agency, ehemalige American-Idol-Kandidatin, MTV-Special-Guest, Model, Schauspielerin und Feuershow-Performerin.

Ihr einzigartiger Stimmumfang und ihr ausdrucksstarker Vortragsstil passen perfekt zu THE MOURNINGs schwerem und gefühlvollem Musikstil und verleihen ihrem Sound sowohl frische Energie als auch Tiefe. Zais signifikante stimmliche Präsenz und souveräne Stimme werden nun im Mittelpunkt stehen und der Musik der Band eine neue Dimension und Intensität verleihen.

THE MOURNINGs neues Album „Hush“ ist ab sofort erhältlich:

https://samply.app/player/UejZq3ehfkIPrVddxmQH

„Hush“ direkt von The Mourning – digital

https://links.themourningmusic.com/hush-album

„Hush“ als CD (Jewel Case) von The Mourning – physisch

https://themourningmusic.com/product/hush-cd/