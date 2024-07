Eine Feier des Vermächtnisses von Lemmy Kilmister und Motörhead:

Special LEMMY FOREVER Memorial auf dem BLOODSTOCK 2024

Noch einen Monat, dann kehren Metalheads in den Catton Park in Derbyshire in Großbritannien zurück, wo das BLOODSTOCK vom 8. bis zum 11. August 2024 wieder Headbanger aus aller Welt und 120 Bands zu einem unvergesslichen viertägigen Festival-Erlebnis begrüßen wird. Fans können sich auf Headliner wie Amon Amarth, Architects und Opeth freuen, auf Hatebreed, Korpiklaani, Malevolence, Satyricon, Deicide, Whitechapel, Enslaved und viele mehr – oder Fahrgeschäfte, Wikingerschlachten, die Gaming-Arena, eine Heavy-Metal-Kunstgalerie, das Autogrammzelt oder eine große Auswahl an Getränken auf dem Festivalgelände besuchen und genießen.



Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum 2024 ein ganz besonderes Jahr auf dem BLOODSTOCK sein wird: In Absprache mit dem offiziellen Management von Motörhead hat BLOODSTOCK bekannt gegeben, dass der legendäre verstorbene, großartige Lemmy Kilmister auf dem Heavy-Metal-Festival ein dauerhaftes Denkmal erhalten wird. Ein Teil von Lemmys Asche wird auf dem BLOODSTOCK – als einem von nur wenigen Orten weltweit – in einer einzigartigen Urne aufbewahrt werden. Das Festival hat dazu eigens eine Büste erstellen lassen, welche die Urne mit der Asche aufnehmen wird. Fans können diese Installation besichtigen und Lemmy und seinem Vermächtnis im Rock And Metal Museum vor Ort Tribut zollen. Nach dem Festival wird die Lemmy-Büste in die ROCK CITY in Nottingham überführt, wo Fans Zugang zu der Asche haben werden, die jedes Jahr erneut ihren angestammten Platz auf dem geheiligten Boden von BLOODSTOCK im Catton Park einnehmen wird. Die entsprechende Zeremonie findet offiziell am Freitag, 9. August, auf dem BLOODSTOCK statt. Die Gedenkfeier ist Teil eines übergeordneten Themas für das diesjährige Festival, um dieses besondere Ereignis zu zelebrieren und das bemerkenswerte Vermächtnis von Lemmy und Motörhead zu feiern. In gewisser Weise wird der Geist von Lemmy Kilmister damit über die Fans bei BLOODSTOCK wachen – in diesem Jahr und für immer!

Die RAM-Galerie vor Ort wird dieses Jahr vergrößert, um ein erweitertes Motörhead-Thema unterzubringen, einschließlich einer ganzen Wand mit Motörhead-Kunstwerken sowie Erinnerungsstücken aus dem Archiv, und Fans können sogar die Zeit zurückdrehen, indem sie eine Nachbildung von Lemmys Tour-Umkleide besuchen. In diesem Jahr werden die BLOODSTOCK-Besucher den Motörhead-Bomber in der Arena sehen. Und sie werden Zeugen sein, wie verschiedene Bands der Legende Tribut zollen, indem sie Motörhead-Songs in ihre Live-Auftritte einbauen. Und: Zur Eröffnung und zum Abschluss des Festivals wird die berühmte Motörhead- Air Raid Siren (“Luftschutzsirene”) ertönen. BLOODSTOCK wird in diesem Jahr auch Phil Campbell von Motörhead auf dem Festival begrüßen und freut sich sehr über seine Teilnahme an diesen besonderen Feierlichkeiten.

Weitere Motörhead-Specials sind noch in Arbeit, also dran bleiben und nichts von den noch folgenden spannenden Entwicklungen verpassen!

Motörheads Manager Todd Singerman erklärt: „BLOODSTOCK war schon immer ein besonderer Ort für Motörhead und für Lemmy. Die Leute und die Energie passten perfekt zu Lemmys Werten. Alan und Vicky waren auch gute Freunde und im Grunde genommen Familie für Lemmy, da er der Grund war, warum sie ursprünglich zusammenkamen. Dies ist definitiv eine passende Ehrung in der fortlaufenden Serie von Beisetzungen von Lemmys Asche an den von ihm am meisten geliebten Orten.“ BLOODSTOCKs Vicky Hungerford fügt hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, dass das Management von Motörhead an uns herangetreten ist, um Lemmys Asche auf dem BLOODSTOCK zu haben. Lemmy hat einen ganz besonderen Platz in den Herzen von uns allen, aber für mich und meinen Mann war er der Grund, warum wir uns kennen- und lieben gelernt haben. Nichts wird uns und der BLOODSTOCK-Familie mehr bedeuten, als sein Vermächtnis zu ehren und Lemmy für immer bei uns auf dem BLOODSTOCK zu haben.“

Zur Vorbereitung am besten gleich reinhören in den PODCAST mit VICKY HUNGERFORD (BLOODSTOCK) https://open.spotify.com/episode/6qlY8We3BQ7JNQ6KFU7eCe

