70000TONS OF METAL 2025:

Öffentlicher Verkauf beginnt – Buche deine Kabine am 11. Juli 2024!

Das ist deine Chance, Teil der United Nations of Heavy Metal at Sea zu werden – tauche ein in eine Welt reiner Metal-Magie, während du in entspannenden Whirlpools badest, die warme karibische Brise auf deiner Haut spürst und dich von intensivem Heavy-Metal-Sound in eine andere Welt entführen lässt.

Ja, du hast richtig gelesen! Das Warten hat ein Ende. Die Veranstalter von 70000TONS OF METAL haben das Datum für den Start des öffentlichen Verkaufs der kommenden Ausgabe von The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, bekannt gegeben. Verpasse nicht diese epische Reise von Miami, Florida nach Ocho Rios, Jamaika, und zurück, die vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2025 stattfindet.

Der öffentliche Verkauf beginnt am Donnerstag, den 11. Juli 2024, um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (9AM PDT, 12PM EDT bzw. 17:00 Uhr GMT+1).

Mit uneingeschränktem Festivalzugang können Fans an Bord mehr als 120 Shows und Special Events genießen. Sie haben die Möglichkeit, alle Bands bei Meet and Greets zu treffen, an intimen Masterclasses mit ausgewählten Musikern und Musikerinnen teilzunehmen, exklusive Live-Album-Premieren zu erleben, Listening Sessions mitzuverfolgen und vieles mehr. Außerdem können sie das wunderschöne Ocho Rios, Jamaika, zusammen mit ihren Lieblingsbands bei einer „Artist Escorted Shore Excursion“ erleben, bei der Fans gemeinsam mit den Bandmitgliedern an Aktivitäten wie Schnorcheln, Kajakfahren, Bootstouren und anderen spannenden Abenteuern teilnehmen können.

Komm an Bord und erlebe die Auftritte von 60 Bands auf der Independence of the Seas, welche sich auf vier Bühnen verteilen – darunter die kultige Pooldeck-Bühne, die größte Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See – und erfahre den Komfort eines Whirlpools, während Du die elektrisierenden Auftritte deiner Lieblings-Metal-Bands mit einem köstlichen Cocktail in der Hand genießt. Das über 156.000 Tonnen schwere Kreuzfahrtschiff verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten an Bord, wie Bars, Lounges und kostenlose gehobene Küche.

Das aktuelle Line-up umfasst:

ARCTURUS

BENIGHTED

(2 Special Sets mit dem Album “Carnivore Sublime” sowie einem “Best Of”-Set)

BEYOND CREATION

CANDLEMASS

(zelebrieren ihre “40 Years Of Doom”)

CROWNSHIFT

DECAPITATED

(2 Special Sets mit den Alben “Nihility” und “Cancer Culture”)

DELAIN

EMPEROR

(2 Special Sets: “In the Nightside Eclipse” und “Anthems to the Welkin at Dusk”)

FLOTSAM & JETSAM

(2 Special Sets: “Doomsday for the Deceiver” und “No Place for Disgrace”)

HAMMERFALL

IN EXTREMO

(2 Special “Best Of” Sets als Teil ihrer 30-jährigen Jubiläums)

KALMAH

(2 Special Sets mit den Alben “They Will Return” und “Swampsong”)

MAJESTICA

MORK

SAMAEL

(2 Special Sets bei denen sie “Ceremony of Opposites” und “Passage” spielen)

SEPTICFLESH

SEPULTURA

(Offizielle FAREWELL AT SEA SHOWS)

SONATA ARCTICA

STRATOVARIUS

(2 Special Sets mit dem Album “Visions” und einem “Best Of”-Set)

SUBWAY TO SALLY

(2 Special Sets mit dem Album “Nord Nord Ost” und einem exklusiven “Party Best Of”-Set)

TANKARD

THE KOVENANT

(2 Special Sets mit dem “Nexus Polaris” Album und einem “Best Of”-Set)

UNLEASH THE ARCHERS

37 weitere Bands werden noch bekannt gegeben.

1 Kreuzfahrtschiff, 60 Metal-Bands, 4 Tage, nur 3000 Tickets. Sichere dir deinen Platz und zögere nicht – die Tickets sind schnell weg!

Bleib auf dem Laufenden über Updates und Ankündigungen auf 70000tons.com und den @70000tons Social-Media-Kanälen.