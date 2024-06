The legendary pioneers of Norse Heavy Metal, Einherjer, are set to release their latest single, „Deaf Forever,“ on June 21st, 2024. The single is a cover and tribute to the legends in Motörhead and their track with the same name, and it comes just in time for Einherjer’s performances at major summer festivals like Tons of Rock, Summer Breeze Open Air, and the iconic Wacken Open Air in Germany.



Listen to the single here: https://ffm.to/deafforever

About the track Einherjer states:

“‘Deaf Forever’ is a homage to one of the most iconic bands in heavy metal history. Motörhead has always been an inspiration for us. ‚Deaf Forever,‘ with its relentless energy, gritty vocals, and driving rhythm, makes it a good fit for Einherjer. We fused the thunderous legacy of Motörhead with the mythic resonance of our Norse Heavy Metal. I think it turned out great!”

Founded in 1993, Einherjer has been a powerful force in the Viking Metal genre for over three decades. Hailing from Haugesund, Norway, the band draws deeply from their Norse heritage, creating music that is both a cultural homage and a modern interpretation of the epic sagas of old. With nine studio albums and two Norwegian Grammy nominations, Einherjer has solidified their place in the annals of metal history.

Einherjer’s music is a potent blend of mythic storytelling and powerful soundscapes, their commitment to their vision is unwavering, inspired by the bravery and spirit of their Viking ancestors. Prepare to be enthralled by the fierce energy and mythic power of Einherjer as they breathe new life into Motörhead’s classic „Deaf Forever.“ For fans, this track might sound familiar, as the single was previously released exclusively on vinyl. But now it’s finally making its digital debut. This tribute is not just a cover but a fusion of two legendary sounds, bringing together the raw power of Motörhead and the epic majesty of Viking Metal.

Upcoming Festival Performances: Tons of Rock(Norway) Summer Breeze Open Air(Germany) Wacken Open Air(Germany)

Die legendären Pioniere des nordischen Heavy Metal, Einherjer, werden am 21. Juni 2024 ihre neueste Single „Deaf Forever“ veröffentlichen. Die Single ist ein Cover und eine Hommage an die Legenden von Motörhead und ihren gleichnamigen Track und kommt gerade rechtzeitig für Einherjers Auftritte bei großen Sommerfestivals wie Tons of Rock, Summer Breeze Open Air und dem legendären Wacken Open Air in Deutschland.



Hören Sie sich die Single hier an: https://ffm.to/deafforever

Über den Track sagt Einherjer:

„,Deaf Forever‘ ist eine Hommage an eine der kultigsten Bands der Heavy-Metal-Geschichte. Motörhead war schon immer eine Inspiration für uns. ,Deaf Forever‘ mit seiner unerbittlichen Energie, dem rauen Gesang und dem treibenden Rhythmus passt gut zu Einherjer. Wir haben das donnernde Erbe von Motörhead mit der mythischen Resonanz unseres nordischen Heavy Metal verschmolzen. Ich finde, es ist großartig geworden!“

Einherjer wurde 1993 gegründet und ist seit über drei Jahrzehnten eine treibende Kraft im Viking-Metal-Genre. Die aus Haugesund, Norwegen stammende Band schöpft tief aus ihrem nordischen Erbe und kreiert Musik, die sowohl eine kulturelle Hommage als auch eine moderne Interpretation der epischen Sagen von einst ist. Mit neun Studioalben und zwei norwegischen Grammy-Nominierungen hat Einherjer seinen Platz in den Annalen der Metal-Geschichte gefestigt.

Die Musik von Einherjer ist eine kraftvolle Mischung aus mythischem Geschichtenerzählen und kraftvollen Klanglandschaften. Ihr Engagement für ihre Vision ist unerschütterlich und wird vom Mut und Geist ihrer Wikingervorfahren inspiriert. Lassen Sie sich von der wilden Energie und mythischen Kraft von Einherjer mitreißen, während sie Motörheads Klassiker „Deaf Forever“ neues Leben einhauchen. Fans kommt dieser Track vielleicht bekannt vor, da die Single zuvor ausschließlich auf Vinyl veröffentlicht wurde. Doch jetzt feiert sie endlich ihr digitales Debüt. Diese Hommage ist nicht nur ein Cover, sondern eine Fusion zweier legendärer Sounds, die die rohe Kraft von Motörhead und die epische Majestät des Viking Metal zusammenbringen.