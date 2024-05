Begeben Sie sich mit Cesairs neuester Komposition „Mélusine“ auf eine lyrische Reise!

Cesair lädt Sie ein, mit der eindringlichen Geschichte von „Mélusine“, der aus dem Meer geborenen Undine-Königin, in die mystischen Gefilde der Legenden und Überlieferungen einzutauchen. Diese neue Komposition entführt Sie in eine Welt, in der Gelassenheit und Freigeistigkeit herrschen – eine Welt, die manchmal so weit von unserer modernen Zeit entfernt scheint.

Mit „Mélusine“ schafft Cesair eine einzigartige musikalische Erfahrung, die die Hörer in eine altehrwürdige Erzählung zieht. Die Tochter des Meeres singt ihr zeitloses Lied und lässt dabei die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen. Die Melodien und Harmonien von Cesair bieten einen einladenden Zufluchtsort, an dem alle willkommen sind.

In einer Zeit, in der die Hektik des Alltags oft überwältigend sein kann, bietet „Mélusine“ Trost und Akzeptanz für jene, die Ruhe und Besinnung suchen. Lassen Sie sich von Cesairs Komposition umarmen und finden Sie Zuflucht in den Klängen, die sowohl Seele als auch Geist berühren.

Alles, was Sie tun müssen, ist zuzuhören.

Erleben Sie die magische Geschichte der Mélusine und lassen Sie sich von Cesairs musikalischer Virtuosität verzaubern.

„Mélusine“ ist mehr als nur ein Song – es ist eine Einladung, in eine andere Welt einzutauchen.

Neues Livealbum

“HAVEN”

(VÖ: 06.09.2024)

Cesair – Wo Musik und Mythos verschmelzen

Seelenberuhigend, zum Nachdenken anregend und zutiefst tröstlich – „Haven“ ist das perfekte Gegenmittel zum turbulenten modernen Leben. „Haven“ ist ab dem 6. September 2024 auf allen Streaming-Plattformen erhältlich. Physische Kopien können bei Dryland Records, bei Live-Shows oder unter http://www.cesair.nl bestellt werden.

Cesair, eine der beliebtesten Pagan-Folk-Bands Europas, hat ihr erstes neues Album seit sechs Jahren veröffentlicht. Perfektion kann man nicht erzwingen, und das Meisterwerk „Haven“ war das Warten wirklich wert. Im Gegensatz zu ihren ersten beiden Alben, die sich mit Themen wie Herzschmerz und Tod befassten, geht es in „Haven“ um die Heilung von Traumata und die Bewältigung von Schwierigkeiten. Nachdem Cesair unsere zerrüttete Welt in den letzten Jahren beobachtet hat, hat sie mit viel Liebe ein Album voller Hoffnung, Positivität und Selbstreflexion geschaffen. Und es ist genau das, was die Gesellschaft braucht.

Auf diesem Album präsentiert Cesair 11 Tracks, die das Leben feiern und alles Gute und Schöne auf dieser Erde und darüber hinaus in den Mittelpunkt stellen.

„Haven“ ist das erste Album, das in der neuen Besetzung von Cesair aufgenommen wurde; nach vielen Veränderungen im Laufe der Jahre befindet sich die Band nun in einer sehr guten Position. „Haven“ ist eine Kombination aus Bandmitgliedern, die jeweils ihre eigenen Einflüsse einbringen und in Harmonie zusammenarbeiten, um diese verschiedenen musikalischen Elemente zu verbinden und zu verschmelzen.

Zum Beispiel hat die Hinzufügung von Daans Klavier und Gesang eine beeindruckende Auswirkung auf den Sound von Cesair. „Haven“ enthält einige seiner älteren Solokompositionen, die sich durch die Zusammenarbeit mit Cesair entwickelt haben. Das Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Lebensperspektiven wird von Daan und Monique in die Tracks von „Haven“ hineingeschrieben und in echtem Cesair-Stil in einer Vielzahl von verschiedenen Sprachen gesungen.

Daan, Sophie, Thomas und Monique haben an der Universität keltische Sprachen und Kultur studiert, und dieser Reichtum an Wissen spiegelt sich in den Texten von „Haven“ wieder.

„Haven“ ist das niederländische Wort für Hafen und es überrascht nicht, dass Wasser ein großes Thema in diesem Album ist. Ein Hafen symbolisiert die Verbindung von Land und Meer; ein Grenzraum, in dem Begegnungen und Wiedersehen stattfinden und Abschied genommen wird. So steht „Haven“ für neue Horizonte und Möglichkeiten des Wandels, für den Übergang zwischen Altem und Neuem, wenn sich Land und Meer an der Küste verflechten.

Von der Meerjungfrau Mélusine, die sowohl Teil des Meeres als auch des Landes ist, bis hin zur niederländischen Göttin Nehalennia, die Seefahrer und Händler beschützt, zeigt „Haven“ Charaktere, mit denen wir uns auf dem Weg zu unserem eigenen persönlichen Wachstum identifizieren können. Die Göttin Huldana ist eine weitere Figur, auf die sich Cesair beruft, um uns zu leiten, und Track 7, „Huldana“, ist eine wunderschöne Coming-of-Age-Geschichte über ein Mädchen, das sich in eine Frau verwandelt.

https://dryland-records-shop.de/products/lp-cd-cesair-haven