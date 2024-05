UNANTASTBAR veröffentlichen “WIR LEBEN LAUT – LIVE” zum 20-jährigen Bandjubiläum und wecken Festivallust mit neuem Livevideo

Nur noch wenige Tickets für die Shows 2024!

In 20 Jahren Bandgeschichte haben sie gemeinsam viel erlebt und noch mehr erreicht: von kleinen Clubs mit kulinarischer Gage bis hin zu großen Festivals, eine wachsende Crew, mit der man unzählige Male in den unterschiedlichsten Situationen erfolgreich improvisierte. Man wuchs zusammen: als Band, mit der Crew, mit den Fans. UNANTASTBAR haben in diesem Jahr neben dem eigenen Geburtstag vor allem eines zu feiern: Sie sind noch da – in gleicher Besetzung und mit mindestens so viel Energie und Leidenschaft wie vor 20 Jahren: “Aus Spaß wurde eine Familie voller Leidenschaft und mit Menschen, die uns wie Brüder und Schwestern ans Herz gewachsen sind. Wir lieben dieses Leben und können uns ein solches ohne Unantastbar nicht mehr vorstellen.”

In der Rückschau gibt es da einiges – Gutes wie Schlechtes –, was die Band geprägt hat: Da wurde man schon mal um die Gage geprellt, Laptops mit wichtigsten Daten gingen verloren (und tauchten wieder auf), man brachte Biker zum hüpfen, schrieb mal eben eine eigene Fußball-Hymne. Es gibt Geschichten über aus tiefstem Herzen empfundenes soziales Engagement in Form von verschiedenen Spendenaktionen, über legendär schlechte Lasagne, durch die unerwartete Wirkung eines alkoholischen Getränkes gerettete Konzerte sowie auf großen Festivals verschwundene und zurückgelassene Sänger. Dazu die Corona-Zeit, die man irgendwie zusammen überstanden hat. All das bis hin zu einem neuen Kapitel in der Geschichte von UNANTASTBAR, das 2022 mit dem Wechsel zu Napalm Records’ Rock-Tochter Spinning Goblin Productions aufgeschlagen wurde und mit einem weiteren Platz 2 in den deutschen Albumcharts für das mittlerweile 9. Studioalbum “WIR LEBEN LAUT“ gekrönt wurde. In all den Jahren sind die fünf Musiker sich selbst, ihren Fans und ihrer Freundschaft stets treu geblieben.

Ein Song, der genau das feiert, ist der Opener vom 2018er Album “Leben, Lieben, Leiden”, der pünktlich zur Album-VÖ mit einer Live-Version, aufgezeichnet 2023 im ausverkauften Huxley’s in Berlin, gefeiert wird – und das aus gutem Grund, wie die Band betont: “Zum Release präsentieren wir euch das Video zum Live-Song ‚Nur noch diese Lieder‘. Darin heißt es im Refrain: ‘Mein Herz befiehlt, ich folge. Ein Leben lang! Meine Lieder, mein Leben …’. Ziemlich treffende Zeilen zu unserem Jubiläum, denn sie passen nach wie vor zu 100% zu Unantastbar”. Hier gibt es das Video zum Nachfühlen:

Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/bR5cZ1ac2H4

“WIR LEBEN LAUT – LIVE” von UNANTASTBAR ist ab sofort als 2-CD/DVD-Digipack und als 3-LP-Gatefold (streng limitiert!) erhältlich: https://lnk.to/UATB-Wirlebenlaut-LIVE

Die auf 1000 Stück streng limitierte Special-Box war bereits vor Albumveröffentlichung restlos ausverkauft.

“WIR LEBEN LAUT – LIVE”

CD1

1. Intro

2. Die Hand, die ich mir reichte

3. Nur noch diese Lieder

4. Hier bin ich

5. Wir sind die Stimme

6. Dein Leben, deine Regeln, dein Gesetz

7. All in for you

8. Bis nichts mehr bleibt

9. Schlaflos

10. All die ganzen Jahre

11. Gerader Weg

12. Hey Ho

13. Ihr könnt mich alle mal

14. Kämpft mit uns

15. Küss mich CD2

1. Ich gehöre mir

2. Für immer mein

3. Du bist nicht echt

4. Steine, Scherben, Dreck

5. Du fehlst

6. Flügel

7. Solange unser Herz noch schlägt

8. Zusammen

9. Unsere Waffen

10. Wir leben laut

11. Das Stadion brennt

12. Tausend Gedanken, tausend Bilder

13. Für immer

14. Ich will euch wiedersehen

15. Fackel im Sturm

16. Outro

DVD

1. 20 Jahre – Die Doku

2. Nur noch diese Lieder

3. Hier bin ich

4. Gerader Weg

5. Ihr könnt mich alle mal

6. Du bist nicht echt

Direkt gefeiert wird der Bandgeburtstag aktuell mit den Jubiläumsshows „20 Jahre LAUT“, auf die UNANTASTBAR sich schon seit Langem ganz besonders gefreut hatten: “Jetzt wird gefeiert! Wir haben lange an einer würdigen Setlist für unser Jubiläum gefeilt, geprobt und können es kaum erwarten, endlich wieder in den Nightliner zu steigen.” Wer es nicht zu einer der Jubiläumsshows geschafft hat, ergreift am besten noch in diesem Jahr die Chance, den Festivalsommer mit UNANTASTBAR zu feiern. Neben dem bereits ausverkauften bandeigenen GEGEN DIE STILLE Festival in Sterzing sind die Jungs noch beim zweiten von der Band selbst auf die Beine gestellten Festival des Sommers, dem WIR LEBEN LAUT FESTIVAL in Loburg, sowie dem ROCK DEIN LEBEN FESTIVAL in Laichingen zu erleben. Also: nicht verpassen und schnell noch mitfeiern!

„20 Jahre LAUT“

Die UNANTASTBAR Jubiläumsshows 2024

10.05.2024 – München, Zenith / Support: JEANLUC / Special Guest: WILLKUER

11.05.2024 – Oberhausen, Turbinenhalle / Support: JEANLUC / Special Guest: THE HEADLINES

UNANTASTBAR Festivals 2024

18.05.2024 – WIR LEBEN LAUT FESTIVAL, Loburg

27.07.2024 –ROCK DEIN LEBEN FESTIVAL, Laichingen

30.+ 31.08.2024 – GEGEN DIE STILLE FESTIVAL, Sterzing AUSVERKAUFT

Tickets gibt es unter

www.unantastbar-tickets.com und www.eventim.de/unantastbar