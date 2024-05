Irdorath (BY) feiern öffentliche Generalprobe in Asendorf (11.05.) & Comeback auf dem Wave-Gotik-Treffen (18.05.)

Am 02.08.2021 begann der Alptraum: Irdorath wurden wegen Ihrer Teilnahme an den friedlichen Protesten gegen Gewalt und Diktatur im Jahr 2020 in Belarus festgenommen und final zu 2 Jahren Arbeitslager verurteilt. Nach ihrer Flucht aus Belarus im Jahr 2023 ist es nun endlich soweit: Irdorath kommen zurück auf die europäischen Bühnen und feiern ihr großes Comeback auf dem Wave-Gotik-Treffen 2024 am 18.05.2024!

Zuvor laden die Belarusen zur öffentlichen Generalprobe am 11.05.2024 im B.O. Asendorf (zwischen Hannover und Bremen) ein.

(Ticketlink: https://pec-tickets.de/produkt/11-05-24-irdorath-by)

https://www.instagram.com/p/C6MEgMsoPUH/?hl=de

Irdorath ist ein Band-Projekt aus Belarus, das seine ganz eigene Musikwelt erschafft: edel und wild, düster und aufregend, gefüllt mit slawischen Legenden, Anklängen an das Mittelalter und Folk verschiedener Nationen. Die Band hat ihren Status als Headliner bei historischen, Folk- und Ethno-Festivals in der GUS fest verankert. Vor 2020 tourte Irdorath aktiv durch Europa und eroberte mit ihren Shows neue Gebiete.

Die Show von Irdorath besteht aus gleichermaßen starker Musik und visuellem Auftritt. Der Sound basiert auf druckvollen mittelalterlichen Dudelsäcken, einem kraftvollen Schlagzeug gemischt mit groovigen Elektronik-Beats, dem spezifischen Klang einer Drehleier, dem Sound von Cello und Bouzouki sowie einprägsamen Vocals. Visuell wird dies durch die eindrucksvollen und bereits zur Marke gewordenen Erscheinungsbildern der Musiker und komplettierenden Bühnendekorationen mit gut inszenierter Lichtshow ergänzt.

Es gibt so viele Schattierungen in der Musik von Irdorath, dass die Band perfekt zu Mittelalter-, Metal-, Gothic-, Fantasy-, Ethno- und Weltmusikfestivals passt. Irdorath waren beispielsweise die ersten Belarusen, die beim „Wacken Open Air“ auftraten. Für 2024 sind Auftritte in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien, Litauen und Polen geplant – und so heißt es endlich wieder: „Auf den Flügeln eines Drachen – zu den Sternen!“