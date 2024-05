Es gibt die üblichen Heavy-Metal-Festivals – und es gibt 70000TONS OF METAL. Stell dir Folgendes vor: Du bist gerade von einer malerischen Insel zurückgekehrt, nachdem du dich stundenlang auf dem unberührten weißen Sand eines karibischen Strandes entspannt und die Sonne aufgesogen hast. Du spürst den warmen Wind in deinem Gesicht und sitzt nun in einem von sechs Whirlpools auf einem riesigen luxuriösen Kreuzfahrtschiff, direkt neben einer großen Bühne, und headbangst zu deiner Lieblingsband. Du hast freien Blick auf die Pool Deck Stage – die allergrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See. Es ist ein Kaleidoskop vielfältiger Klänge und ein Treffpunkt für Metal Fans aus allen Teilen der Welt. Klingt das perfekt? Nun, das ist es auch. Mach dich bereit für 70000TONS OF METAL 2025!

Die dreizehnte Ausgabe von 70000TONS OF METAL findet vom 30. Januar bis zum 3. Februar statt und führt von Miami, Florida – der Kreuzfahrthauptstadt der Welt – nach Ocho Rios, Jamaika und zurück an Bord der Independence of the Seas.

Bei diesem einzigartigen Festival werden wieder 60 Heavy-Metal-Bands aus verschiedenen Subgenres die vier Bühnen an Bord erobern, während 3000 Metalheads aus aller Welt dabei sein werden. Jede Band wird im Laufe des Festivals zweimal spielen, was zu einer beachtlichen Gesamtzahl von 120 Konzerten führt! 70000TONS OF METAL hat 12 der 60 Bands für das Line-Up 2025 bekannt gegeben:

BENIGHTED

(2 spezielle Sets mit dem „Carnivore Sublime“ Album und einem „Best Of“ Set)

CANDLEMASS

(zur Feier von „40 Jahre Doom“)

DELAIN

EMPEROR

(2 spezielle Sets: „In the Nightside Eclipse“ und „Anthems to the Welkin at Dusk“)

FLOTSAM & JETSAM

(2 spezielle Sets: „Doomsday for the Deceiver“ und „No Place for Disgrace“)

IN EXTREMO

(2 spezielle „Best Of“-Sets als Teil ihres 30-jährigen Jubiläums)

KALMAH

(2 spezielle Sets mit den Alben „They Will Return“ und „Swampsong“)

MAJESTICA

SAMAEL

(2 spezielle Sets mit den Alben „Ceremony of Opposites“ und „Passage“)

SEPTICFLESH

STRATOVARIUS

(2 spezielle Sets mit dem „Visions“-Album und einem „Best Of“-Set)

TANKARD

THE KOVENANT

(2 spezielle Sets mit dem „Nexus Polaris“-Album und einem „Best Of“-Set)

Ocho Rios, das karibische Traumziel unserer Reise, liegt an der Nordküste Jamaikas und ist bekannt für seine malerischen weißen Sandstrände und atemberaubenden Landschaften – darunter die berühmten und spektakulären Dunn’s River Falls, die sich westlich des Stadtzentrums befinden. Nach zwei Tagen voller Heavy-Metal-Erlebnisse an Bord ist es an der Zeit, den Tag an Land mit Bambusfloß-, Offroader- und 30-Meter-Yacht-Ausflügen zu genießen, sich mit Reifen den White River hinuntertreiben zu lassen, während man sich in der warmen Sonne entspannt oder sich auf eine adrenalingeladene Downhill-Radtour durch malerische Kalksteintäler zu begeben. Und das ist noch nicht alles: Als 70000TONS OF METAL Sailor hast du auch die Möglichkeit, das Grab von Bob Marley zu besuchen sowie dich von einem seiner Familienmitglieder durch das Haus seiner Kindheit führen zu lassen – es liegt ganz an dir! Als Krönung des Ganzen gibt es von Bandmitgliedern begleitete Landausflüge, bei denen du einzigartige Erlebnisse mit deinen Lieblingsstars teilen kannst, bevor du an Bord zurückkehrst, um ein kostenloses elegantes Dinner, Bars, die niemals schließen, 24-Stunden-Zimmerservice sowie die vielen anderen Annehmlichkeiten des Schiffes zu genießen.

Im ständigen Bestreben, das Erlebnis des Heavy-Metal-Festivals für die Gäste und die Umwelt zu verbessern, bietet sich den Reisenden erneut die Möglichkeit, bei der Buchung einer Privaten Kabine oder eines Einzeltickets für 70000TONS OF METAL 2025 einen CO2-Ausgleich zu erwerben. Die durch das Carbon Offset Program gesammelten Mittel gehen an das Greentrippers Improved Cookstoves in Ghana Project. Bleib auf dem Laufenden für Updates und Ankündigungen, einschließlich Verkaufsdaten, indem du 70000tons.com und die @70000tons Social-Media-Kanäle besuchst.