NAPALM RECORDS/UNANTASTBAR:

Brandneues Video zur Single “Hier bin ich (Live)” vom kommenden Live-Album zum 20-jährigen Bandjubiläum veröffentlicht

“WIR LEBEN LAUT – LIVE” in verschiedenen Versionen vorbestellbar / Tickets für Jubiläumsshows “20 Jahre LAUT” werden knapp

Begonnen hat alles in einem modrigen Partyraum im Thalhofer Hof in Brixen mit fünf Freunden und dem Willen, eine Band zu gründen, gemeinsam Musik zu machen und Menschen zu bewegen. Heute, 20 Jahre später, sind die Südtiroler Rocker von UNANTASTBAR immer noch in der gleichen Besetzung unterwegs. Vieles andere hat sich in der Zeit verändert. Was mit Coversongs begann, führte zu den ersten eigenen Songs, dem ersten eigenen Album, dem ersten Konzert und ersten Festival, den ersten Chartplatzierungen, der ersten Tour im eigenen Nightliner und schließlich dem ersten eigenen Festival in der Heimatstadt. Man ist gemeinsam gewachsen, hat gemeinsam Fehler gemacht und aus ihnen gelernt, Freundschaften gefestigt, neue Verbündete gefunden, wohl auch einige auf dem Weg verloren, vor allem aber Erinnerungen gesammelt und sich Herausforderungen gestellt. Und das hat sich gelohnt. Mittlerweile teilen die Jungs von UNANTASTBAR Bühnen mit ihren Idolen von früher oder buchen sie (wie in diesem Jahr die Guano Apes zum WIR LEBEN LAUT Festival) für ihre eigenen Festivals.

Es ist also Zeit, zu feiern – und das gewohnt LAUT: “WIR LEBEN LAUT – LIVE” heißt die für den 10. Mai angekündigte Live-Scheibe, für die die Band Highlights ihrer “WIR LEBEN LAUT” – Tour im Jahr 2023 auf Platte gebannt hat. Dazu gibt es vier fette Jubiläumsshows: „20 Jahre LAUT“ führt die fünf unter anderem zum ersten Mal seit sechs Jahren auch nach München (Zenith). Wichtig: Neben den Festivals werden diese Shows die einzige Gelegenheit sein, die Band 2024 live zu erleben. Zusätzlich zum Live-Album erscheint eine Dokumentation, die neben den Auftritten selbst einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen und in den UNANTASTBAR-Touralltag gewährt. Außerdem wird im Rahmen des Jubiläums eine Special-Box exklusiv im Bandshop erhältlich sein, die exklusiv die erste offizielle Chronik der Bandgeschichte enthält.

Als weiteren Vorgeschmack auf das Album haben UNANTASTBAR jetzt das Video “Hier bin ich (Live)” rausgehauen, das ebenso wie die jüngst veröffentlichte Live-Version von “Gerader Weg” im ausverkauften Huxleys in Berlin aufgezeichnet wurde – ein weiterer Song, der der Band ganz besonders am Herzen liegt: ,,’Hier bin ich’ ist ein Song über das Leben. Darüber, dass ein Mensch nicht stets perfekt ist und dennoch immer als der, der er ist, angenommen werden will – auch wenn er sich manchmal selbst im Weg steht. Eine rhythmische, Rebellion gewordene Weigerung, sich zu verstecken, eine Auflehnung gegen das Abgelehntwerden.”

Link zum Video auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aOHpYnLFsg0

UNANTASTBAR können es schon jetzt kaum erwarten, mit ihren Fans zu feiern und blicken ebenso stolz wie dankbar auf 20 Jahre Bandgeschichte zurück: ,,Die Geschichte von Unantastbar wurde geprägt von lauter Musik, viel Spaß und von einer herrlichen Freundschaft zwischen uns, unserer mittlerweile sehr eingespielten Crew und den Fans. Wir starteten mit Konzerten in kleinsten Kneipen und übelsten Spelunken, schliefen in Schlafsäcken im Backstage oder auch überhaupt nicht. Wir fuhren Tausende von Kilometern quer durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz; in den ersten Jahren nur für ein paar kühle Bierchen. Dabei stets im Vordergrund: der Spaß an der eigenen Musik und die Lust, auf der Bühne zu stehen. Die Locations wurden größer, die Tattoos immer mehr und der Spaß wurde nicht weniger.” Und deshalb war das natürlich noch lange nicht alles!

“WIR LEBEN LAUT – LIVE” von UNANTASTBAR wird am 10. Mai als 2-CD/DVD-Digipack und als 3-LP-Gatefold (streng limitiert!) veröffentlicht und ist ab sofort vorbestellbar: https://lnk.to/UATB-Wirlebenlaut-LIVE Außerdem wird es exklusiv im UNANTASTBAR-Onlineshop eine Special-Box (limitiert auf 1000 Stück) geben. Diese beinhaltet neben verschiedenen Extras auch die erste offizielle UNANTASTBAR-Chronik zur Feier von 20 Jahren Bandgeschichte.

Live wird im Rahmen der Jubiläumsshows 2024 „20 Jahre LAUT“ gefeiert. UNANTASTBAR versprechen eine Setlist mit den besten Songs aus 20 Jahren Bandgeschichte und ,,spektakuläre Jubiläumsshows voller Punkrock, Energie und Leidenschaft, auf ein ganz besonderes Set mit vielen Specials und Highlights.” In einigen der vier Tourstädte wird es mittlerweile eng, das Konzert in Stuttgart und das bandeigene GEGEN DIE STILLE Festival melden “ausverkauft”. Wer die pure Live-Energie und Spielfreude der Band also nicht nur auf Platte, sondern auch exklusiv, persönlich und ganz nah erleben möchte, sollte sich beeilen.



„20 Jahre LAUT“

Die UNANTASTBAR Jubiläumsshows 2024



08.05.2024 – Stuttgart, LKA / Support: JEANLUC AUSVERKAUFT

09.05.2024 – Frankfurt, Batschkapp / Support: JEANLUC / Special Guest: OCHMONEKS

10.05.2024 – München, Zenith / Support: JEANLUC / Special Guest: WILLKUER

11.05.2024 – Oberhausen, Turbinenhalle / Support: JEANLUC / Special Guest: THE HEADLINES

UNANTASTBAR Festivals 2024



18.05.2024 – WIR LEBEN LAUT FESTIVAL, Loburg

27.07.2024 –ROCK DEIN LEBEN FESTIVAL, Laichingen

30.+ 31.08.2024 – GEGEN DIE STILLE FESTIVAL, Sterzing AUSVERKAUFT

Tickets gibt es unter

www.unantastbar-tickets.com und www.eventim.de/unantastbar