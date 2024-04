ROCKHARZ veröffentlicht Tagesaufteilung und VVK-Infos zu Tagestickets

So geht es doch noch aufs ausverkaufte Festival!

Es ist wohl mit Abstand eines der beeindruckendsten Line-Ups des Jahres: Für seine diesjährige 31. Ausgabe hat das ROCKHARZ auf dem Flugplatz Ballenstedt über 50 Bands angekündigt und insgesamt ein Billing am Start, das neben großen Namen auch mit seiner Vielfalt besticht. Als Headliner glänzen JUDAS PRIEST, DIMMU BORGIR, KREATOR, HAMMERFALL und Iron-Maiden-Frontmann BRUCE DICKINSON. Außerdem können sich die treuen ROCKHARZerinnen und ROCKHARZer auf Bands wie KANONENFIEBER, THE HALO EFFECT, NESTOR, THE NIGHT ETERNAL, D’ARTAGNAN oder NANOWAR OF STEEL sowie viele weitere namhafte Acts an ganzen VIER Festivaltagen freuen.

Entsprechend groß ist bei vielen Spät(er)entschlossenen die Verzweiflung, seit das Festival (dieses Jahr in Rekordzeit) “ausverkauft” vermeldete. Doch für all jene, die sich eben nicht schnell genug Tickets sichern konnten, gibt es jetzt Hoffnung!

Neben der Tagesaufteilung hat das ROCKHARZ nämlich jetzt auch Vorverkaufsdetails für ein limitiertes Kontingent an Tagestickets (exklusiv über den ROCKHARZ-Ticketshop erhältlich) veröffentlicht, die wie folgt aussehen:

15.4. um 17 Uhr: Verkaufsstart der Tagestickets für Samstag (mit Judas Priest u.v.m.)

16.4. um 17 Uhr: Verkaufsstart der Tagestickets für Mittwoch (mit Bruce Dickinson u.v.m.)

17.4. um 17 Uhr: Verkaufsstart der Tagestickets für Freitag (mit Dimmu Borgir u.v.m.)

18.4. um 17 Uhr: Verkaufsstart der Tagestickets für Donnerstag (mit Kreator, Hammerfall u.v.m.)

Das gesamte Line-Up des 31. ROCKHARZ vom 03. bis zum 06. Juli 2024 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz liest sich – jetzt nach Tagen in alphabetischer Reihenfolge – wie folgt:

Mittwoch: AMORPHIS, BROTHERS OF METAL, BRUCE DICKINSON, CALLEJON, DIRKSCHNEIDER, GUTALAX, KANONENFIEBER, KÄRBHOLZ, MAMMOTH WVH, OOMPH!, POWER PALADIN

Donnerstag: BULLET, D’ARTAGNAN, DOMINUM, HAMMERFALL, HAMMER KING, HATEBREED, HELDMASCHINE, KREATOR, MASSIVE WAGONS, NYKTOPHOBIA, PAIN, RAGE, THE HALO EFFECT, THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS, UNLEASH THE ARCHERS, VARG

Freitag: ALESTORM, AMARANTHE, BENEDICTION, DEFECTS, DIMMU BORGIR, DYING FETUS, DYNAZTY, KISSIN‘ DYNAMITE, LEAGUE OF DISTORTION, NANOWAR OF STEEL, SPIDERGAWD, SUICIDAL TENDENCIES, THE NIGHT ETERNAL, UNEARTH, VAN CANTO, VOGELFREY

Samstag: AVATARIUM, COPPELIUS, DRACONIAN, FAUN, HYPOCRISY, JUDAS PRIEST, KNIFE, LORDI, MYSTIC PROPHECY, NAKKEKNAEKKER, NESTOR, ORDEN OGAN, PARASITE INC., SCHANDMAUL, SOILWORK , STORM SEEKER