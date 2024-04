Nachdem die Hardcore Formation The Pill mit ihren ersten drei Singles (u.a. „Government Whore“ und „Salaryman“) bereits für ordentlich Furore gesorgt hat und über 100k Streams und 170k Youtube Views generieren konnte, erscheint heute mit „Hollywood Smile“ endlich das Debütalbum der Frankfurter Band.

„Hollywood Smile“ wurde in einem Zeitraum von vier Monaten geschrieben und in drei Tagen (Ende April 2023) eingespielt und gemischt. The Pill sagen über ihr Debüt: „Wir wollten den Moment, den wir als Band kollektiv gefühlt haben, nutzen und direkt auf Platte umsetzen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und manchmal ist dieser Zauber rohe Energie, sich finden als Band, gemeinsam rennen und merken, dass es perfekt passt. Diese Euphorie, dieses ‚Hier entsteht gerade etwas, das wir so noch nie hatten als Musiker*innen‘ – das hört man jedem einzelnen Song an. Die Selbstwusstheit von ‚Hollywwood Smile‘ kommt aus der tiefen Überzeugung einer Band, die sich gefunden hat.“

„Hollywood Smile“, das – in klassischer Hardcore-Manier – zehn songs in 20 Minuten beinhaltet, erscheint heute bei Sounds of Subterrania – digital, auf Vinyl und als Special Limited Edition. Die Special Edition ist auf 200 Stück limitiert und kommt in einer aufwendigen Extraverpackung mit „Samkat“ Vinyl Toy und einem „Hidden Secret“ im Innern der Figur. Sämtliche Konfigurationen kann man HIER bestellen.

Bei ihren ersten Shows Ende 2023 hinterließen die fünf Musiker offene Münder und glückliche Menschen – spielten eine der heißesten Shows des Reeperbahn Festivals im vollgepackten Molotow-Keller, nahmen am „Female Fronted Is Not A Genre“ Festival im legendären SO36 in Berlin teil und eroberten es im Sturm. Ihr Auftritt im Hamburger Hafenklang beim Sounds of Subterrania Festival war das Gesprächsthema Nummer eins.

Bevor sie im Mai eine Clubtour durch ganz Deutschland absolvieren werden, laden THE PILL zur Feier ihres Debüts zum „Too Pretty For Punk“ Festival in den Frankfurter Zoom Club ein. Mit dabei sind Künstler*innen aus unterschiedlichen Genres: Modular, Estallina, Dismalfucker, Lé Lé Cocoon, Kommando Schimmelkotze und DJ Beatris. Ein Mini-Festival so wie es heute sein sollte. Alle dürfen mit, keiner muss draußen bleiben. Von der Idee zum Festival, über Designs und Grafiken, Texte, Booking und Umsetzung: alles entstand komplett im bandeigenen Kosmos. Es ist ihr Abend und ihr Festival.

05.04. Frankfurt, Zoom (Releaseparty, Tickets auf krasserstoff.de)

THE PILL live (präsentiert von Visions, Ox, Diffus):

14.05. Köln, Sonic Ballroom

17.05. Kaiserslautern, Kammgarn

21.05. Berlin, Cassiopeia

22.05. Hamburg, Molotow Skybar

23.05. Münster, Skaters Palace Café

24.05. Hannover, Bei Chez Heinz

Tickets für Köln gibt es auf loveyourartist.com, für alle anderen Shows auf krasserstoff.de, fkpscorpio.de und eventim.de