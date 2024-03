Von dem Moment an, in dem wir in diese Welt eintreten, begleiten uns die strahlenden Höhen und die unvermeidlichen Herausforderungen des Lebenswegs, durchwoben von Momenten der Freude und Schwierigkeiten. Genau diese vielschichtige Erfahrung steht im Mittelpunkt der neuen Single ‚Leben‘ von LAUTSTÄRKE, der Deutschrock- bzw. Punkband aus dem deutschen Euskirchen. In Zusammenarbeit mit HOEVER FILM entfaltet das dazugehörige Musikvideo eine Geschichte, die im rockigen Sound von ‚Leben‘ eingefangen ist und in der wir uns alle wiedererkennen können. Dieser Song ist eine musikalische Reise, welche die Dualität unseres Daseins mitreißend zum Ausdruck bringt.

https://www.youtube.com/watch?v=D0g9l8UlR_k&list=PLq1NWfuMZ0Y0Xqq6ARoKdcckXqBflIBq4&index=2