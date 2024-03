Norwegian extreme metal powerhouse Vredehammer is gearing up to ignite the metal scene once again with a new single, „The Dragons Burn,“ set to release on March 21st.

With three critically acclaimed full-length albums under their belt and a Norwegian Grammy nomination to their name, Vredehammer stands as a testament to the uncompromising spirit of Norwegian extreme metal. Listen to the single here: https://orcd.co/vrededragon

„The Dragons Burn“ emerges as an impassioned tribute to the Viking era, channeling the raw intensity of ancient battles through its thunderous rhythms and searing guitar melodies. Crafted by Per Valla, the track aims to awaken a primal instinct, urging listeners to hoist their horns high and immerse themselves in a relentless torrent of crushing riffs and dynamic drums.

„‘The Dragons Burn’ is an ode to the Viking era,“ says Valla. „It was written with the intent to make the listener want to raise their horns and bang their heads. If you are into heavy guitar riffs and groovy drum parts, this track is for you!“

With their upcoming album “God Slayer” poised to deliver nothing short of blackening excellence, Vredehammer continues to push the boundaries of extreme metal, seamlessly blending elements of blackened death metal, thrash, and melodic death metal to create a sound that is both relentless and captivating.

With one of Scandinavia’s finest BM drummers, Nils ‚Dominator‘ Fjellström, on drums, combined with the unparalleled musical songwriting and guitar skills of Per Valla, ‚The Dragons Burn‘ is set to be an explosive track. For fans of heavy guitar riffs and unbridled intensity, this track is not to be missed.

Vredehammer is: Per Valla: Guitars, vocals, keyboards, bass guitar Nils “Dominator” Fjellström: Session drums

Das norwegische Extrem-Metal-Kraftpaket Vredehammer bereitet sich darauf vor, die Metal-Szene mit seiner neuen Single „The Dragons Burn“, die am 21. März erscheinen soll, erneut in Schwung zu bringen. Mit drei von der Kritik gefeierten Alben in voller Länge und einer norwegischen Grammy-Nominierung ist Vredehammer ein Beweis für den kompromisslosen Geist des norwegischen Extreme Metal.

Die Single: https://orcd.co/vrededragon

„The Dragons Burn“ erweist sich als leidenschaftliche Hommage an die Wikingerzeit und kanalisiert die rohe Intensität antiker Schlachten durch seine donnernden Rhythmen und sengenden Gitarrenmelodien. Der von Per Valla komponierte Track zielt darauf ab, einen Urinstinkt zu wecken, indem er die Zuhörer dazu drängt, ihre Hörner hoch zu heben und in einen unerbittlichen Strom aus zermalmenden Riffs und dynamischen Trommeln einzutauchen. „‚The Dragons Burn‘ ist eine Ode an die Wikingerzeit “, sagt Valla . „Es wurde mit der Absicht geschrieben, den Hörer dazu zu bringen, seine Hörner zu heben und zu Headbangen. Wenn Sie schwere Gitarrenriffs und groovige Schlagzeugparts mögen, ist dieser Track genau das Richtige für Sie!“

Mit ihrem kommenden Album „God Slayer“, das nichts Geringeres als Blackening-Exzellenz liefern wird, verschiebt Vredehammer weiterhin die Grenzen des Extreme Metal und vermischt nahtlos Elemente von Blackened Death Metal, Thrash und Melodic Death Metal, um einen Sound zu schaffen, der sowohl unerbittlich als auch melodisch ist fesselnd.

Mit einem der besten BM-Schlagzeuger Skandinaviens, Nils „Dominator“ Fjellström, am Schlagzeug, kombiniert mit den beispiellosen musikalischen Songwriting- und Gitarrenfähigkeiten von Per Valla, wird „The Dragons Burn“ ein explosiver Track. Für Fans schwerer Gitarrenriffs und ungezügelter Intensität ist dieser Track ein Muss.