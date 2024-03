Die nördlichen Teile Europas leben in ihrem eigenen – aus der Sicht Außenstehender manchmal seltsam anmutenden – Zyklus von Licht und Dunkelheit. Und das gilt insbesondere für die skandinavischen Völker. Hin- und hergerissen zwischen der nie untergehenden Sonne einerseits und den Dämonen einer scheinbar endlosen Dunkelheit andererseits, ist es kein Wunder, dass sie jene Vielzahl von Mythen, Legenden und Märchen entwickeln konnten, für die sie bekannt sind. Ein reiches Erbe, das auch mit dem Siegeszug des elektrischen Lichts nicht untergegangen ist, denn eine Legion von E-Gitarren, streitlustigen Trommeln und fesselnden Stimmen oder, kurz gesagt, Heavy Metal hat es bewahrt, wiederbelebt und auch selbst aus ihm geschöpft. Ein Ergebnis all dessen ist das unglaubliche Scandi-Gespür für alle Arten von Hymnen, unabhängig vom tatsächlichen Genre.

Und wie schon die Schöpfungen der Mythologie seit vielen Jahrhunderten, ist Metal ein Heilmittel, das unsere Dämonen vertreibt und sie uns für einen Moment vergessen lässt. „Willst du abschütteln, was heute so an dir nagt? Nur zu“, fordert das schwedische Moshbattalion LEACH auf: „Komm, brich deine Dunkelheit auf und packe dieses kostbare Stückchen Leben (Anm.: ‘Slice Of Life’) aus!“

Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/nDhfJRDZtm4

„Slice Of Life“ für deine persönliche Playlist: https://orcd.co/sliceoflife

Siehst du? Das war gar nicht so übel, oder? Jetzt sollte es weg sein, dieses nervenaufreibende Kitzeln in deinem Hinterkopf. Dieses Gefühl der Unerfülltheit, dass man etwas verpasst hat, ohne jemals eine Ahnung davon gehabt zu haben, was das überhaupt gewesen sein könnte. Sollte es jemals wiederkommen, bist du mit diesem Gefühl nicht allein: „Ich hasse dieses Gefühl, es ist, als hätte man einen Schatten, den ein Licht wirft, das man nie sieht“, versucht LEACH-Sänger und Gitarrist Markus es zu ergründen, wenn er über die Bedeutung hinter der brandneuen Single “Slice Of Life” der Band spricht. „Aber das ist nichts, was ein punkiger, geradliniger Four-Beat-Rock, gemixt mit einem ordentlichen Schlag Metal, nicht heilen könnte, oder?“ – Genau! Und jetzt nochmal von vorne, aber diesmal mitshouten, bitte!

“Slice Of Life” ist die dritte Singleauskopplung aus LEACHs vierten Album “New Model Of Disbelief”, das am 19. April 2024 digital sowie auf CD und LP erscheinen wird. Christian Silver von Studiomega (Sepultura, Kreator, Soilwork), der sich schon um das Vorgängeralbum “Lovely Light of Life” gekümmert hat, fungierte erneut als treibende Kraft in Sachen Recording, Mixing und Mastering.

Checke hier unbedingt den Pre-Save des Albums aus: https://orcd.co/leach und vergiss nicht, die aktuellen Singles „Gone To Waste“ (https://orcd.co/gonetowaste) und „All Rise“ (https://orcd.co/leachallrise) direkt auf die Playlist(en) deiner Wahl zu werfen.