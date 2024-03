Noch dieses Frühjahr soll es erscheinen, das neue Album der Black-/Death-Metaller PAINFUL, die 2024 ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Um den Fans die Wartezeit bis zu “Nefarious Monarchy” am 25. Mai noch etwas zu verkürzen, gibt es jetzt vorab eine weitere Albumsingle – diesmal zusammen mit einem Lyric-Video. Bekamen wir bei der ersten Single “Liberty (Dies)” mit dem schnellsten Song des Albums einen Rückgriff auf die Wurzeln der Band zu hören, präsentieren sich PAINFUL nun erneut schwarzmetallisch, wenn auch in einer eher getragenen, opulenteren Façon: “Remaining Shadows” ist eine wuchtige Mid-Tempo-Walze, die zuweilen an eines der großen frühen Vorbilder PAINFULS – SATYRICON – erinnert:



Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/ITH6fbMAwGk

Der Song ist fest in den Kontext des Konzeptalbums eingebettet, das sich inhaltlich der düsteren Seite der Französischen Revolution und den menschlichen Abgründen widmet, die sich auch dort zeigten. So kam es in unmittelbarer Folge der Revolution zu kriegerischen Auseinandersetzungen Frankreichs mit mehreren Nachbarstaaten. Was als Zeit der Koalitionskriege in die Geschichtsbücher einging, barg zwischen deren blutigen Zeilen unfassbares menschliches Leid.

Die Band selbst über “Remaining Shadows”: “Wir wollten das brutale und verheerende Gesicht des Krieges zeigen. Nach jedem Krieg, der ausgefochten wurde, bleibt Finsternis zurück. Wir sollten die Konsequenzen unseres Handelns nicht missachten.”

PAINFULs neues Album “Nefarious Monarchy” ist ab 25. Mai überall erhältlich und ab sofort hier vorbestellbar: https://linktr.ee/painfulmetalofficial. Ein Pre-Save des Albums ist hier möglich: https://orcd.co/painful. Eine offizielle Album-Release-Party mit Live-Show wird ebenfalls am VÖ-Tag stattfinden. Und: Vergiss nicht, „Remaining Shadows“ schonmal auf einer deiner Playlisten zu parken!

Über PAINFUL Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 stehen PAINFUL getreu ihrem eigenen Namen für rohen, blutigen Schmerz. Als dreckig-brutaler Bastard aus Black und Death Metal vor 20 Jahren vorgestellt, begann die Band schon sehr bald, die inhaltsgebende Melancholie der Abgründe zu etwas ganz Eigenem zu machen. So entstanden druckvolle Symphonien, mit denen sich PAINFUL auf unzähligen Gigs – darunter solche mit Acts wie Belphegor, Behemoth, Atrocity oder Amon Amarth, aber auch viele eigene Headliner-Shows – eine stetig wachsende Fangemeinde erspielen konnten. Drei Alben später, und das vierte bereits im Ofen, konnten sie auch kultige Festivals wie etwa das MetalDays, Metalfest oder gar die 70000TONS OF METAL Cruise erfolgreich von der Checkliste streichen. Da wundert es nicht, dass auch die Genregröße Alexander Krull (ATROCITY, LEAVES EYES) aufmerksam wurde und nun bereits zum zweiten Mal in Folge die Produktion eines PAINFUL-Albums in einem der angesehen Mastersound Entertainment Studios übernahm.