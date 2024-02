NOTURNALL: Brandneue Single und Musikvideo der brasilianischen Legende!

Aus der brasilianischen Prog-Schmiede NOTURNALL:

Brandneues Musikvideo “Shadows (Walking Through)”,

und eine Zwei-Track-Single feat. Mike Portnoy!

Ah, der Reiz des Reisens – auf der Straße und besonders in der Luft! Die Leichtigkeit des Lebens als fahrender Spielmann des 21. Jahrhunderts! Die Meilen ziehen vorüber wie die sanfte Brise deiner perfekt temperierten Klimaanlage, während sich ein munterer kleiner Wassertropfen von deinem beschlagenen Softdrinkglas löst …

… Ob dies ein guter Zeitpunkt ist, um aufzuwachen oder nicht, darüber lässt sich sicher streiten, denn man würde sich dadurch wahrscheinlich eine Fülle redlich erträumter Vergnügungen entgehen lassen. Andererseits beginnt das wahre Abenteuer doch erst bei der Landung, oder etwa nicht? Zumindest trifft das für die brasilianischen Power-Progger NOTURNALL zu – oder besser gesagt für das, was von der Band nach einem viertägigen Horrortrip übrig geblieben war, um von Brasilien zur ersten australischen Show ihrer ausgedehnten Tour zu gelangen. Vom verschwundenen Sänger über die fehlende Bassgitarre bis hin zum Totalverlust aller Klamotten – das Schicksal hatte es dieses Mal wirklich auf die Jungs abgesehen!

Vielleicht muss das Leben manchmal etwas aus den Fugen geraten, damit die eigene Perspektive die Welt ein wenig mehr erstrahlen lässt? Vom verzeihenden Publikum über Straßenmusiker, die einem ihren Bass leihen, bis hin zu der Art von Erleichterung, die einem nur Mitmenschen geben können, die sogar ihre Underdaks mit einem teilen – es sind eben doch die großartigen Dinge im Leben, die zählen. Noch großartiger wird es, wenn der eigene Schlagzeuger sich live auf der Bühne mit einer Legende wie Mike Portnoy messen darf!

Der Superlativ wäre dann, daraus eine rituelle Gewohnheit zu machen und zu sehen, wohin das Ganze führt. Neugierig geworden? Los geht’s, “Scream! For!!! Me!!! (Live in Sao Paulo feat. Mike Portnoy)” und “Scream! For!! Me!!! (Live in Nova Friburgo feat. Mike Portnoy)”: https://orcd.co/screamformelive

Link zum Video auf YouTube: https://youtu.be/gBwAAhMzaDo

Und wenn wir schon dabei sind, uns über die lieben Jungs lustig zu machen, weil sie mitten in einer großen Tournee ihren Sänger verlieren, dann lasst uns das wieder gutmachen, indem wir den schieren Wahnsinn von Thiago Bianchis hochdynamischem Gesang würdigen – am besten anhand des brandneuen, bombastischen Musikvideos zu ihrer zeitlosen Powerballade “Shadows (Walking Through)”:

Der Song ist auch auf der internationalen Veröffentlichung ihres aktuellen Albums “Cosmic Redemption” zu hören, das NOTURNALL Ende letzten Jahres den Weg in den globalen Metal ebnete. Die 13 grandiosen Tracks auf der CD, unter anderem mit namhaften Künstlern wie James LaBrie und Mike Portnoy (Dream Theater), beschäftigen sich mit den kosmischen Wendungen, die die Welt nimmt – sowohl auf der Mikroebene als Schlacht des Einzelnen als auch auf der Makroebene in Form von Korruption und Kämpfen in der Gesellschaft. Der Begriff „Cosmic Redemption” (“kosmische Erlösung”) steht für das Ziel eines jeden Menschen, als Person zu wachsen und die Welt als einen besseren Ort zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Das Album wurde während der erschütternden Zeit der Pandemie geschrieben und motivierte die Bandmitglieder zum Weitermachen.



Apropos weitermachen: Die Jungs sind wieder zusammen und sollten jetzt mit einigen von euch Glücklichen eine tolle Zeit haben – auf der 70000TONS OF METAL Cruise! Diese außergewöhnlichen Shows werden etwas ganz Besonderes sein, denn auf dem Schiff werden NOTURNALL wieder mit ihrem Gitarrenhelden Mike Orlando, der maßgeblich zum Album beigetragen hat, auf der Bühne stehen. Mit der Rückreise nach Brasilien im Anschluss an die Kreuzfahrt schließt sich für die Band der große Kreis, der sie rund um die Welt geführt hat: Brasilien – Europa – Australien – USA – Brasilien. Die Tournee mag zu Ende sein, jedoch nur vorerst: Zumindest an ihre Fans in Südamerika wird sich die rastlose Band in Kürze mit einer ganzen Reihe neuer Tourdaten für 2024 wenden. In der Zwischenzeit freuen sich NOTURNALL über einen frischen Deal mit RUBICON MUSIC (Japan), der Cosmic Redemption auch auf dem japanischen Markt verfügbar macht. Und da die Jungs einfach nicht stillsitzen können, werden sie später in diesem Jahr auch dort touren!

Sichere dir dein Exemplar von NOTURNALLs “Cosmic Redemption” jetzt unter:

https://orcd.co/cosmic_redemption