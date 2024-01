SHIREEN releasen neues Album „Elytra“ (VÖ: 09.02.2024)

Shireen, bekannt für ihren einzigartigen Sound, den sie Witchrock nennen, verkünden stolz die Veröffentlichung ihrer lang ersehnten neue CD.

„Elytra“ enthält drei brandneue Tracks, die einen härteren, intensiveren Sound aufweisen als ihr vorheriges Album Matriarch.

Die kontinuierliche Erkundung neuer Klangwelten und das Wachstum der Band werden darin wiedergespiegelt und gleichzeitig bleiben sie ihrem eigenen einzigartigen Kern treu.

Dieses neueste Werk von Shireen verschiebt die Grenzen ihres etablierten Genres und verbindet ihren charakteristischen Mix aus Folk-, Rock- und elektronischen Elementen mit einer neuen Intensität. Das Wort Elytra, das sich auf die verhärteten Außenflügel eines Käfers bezieht, symbolisiert den geschützten kreativen Raum der Band, der Entwicklung ermöglicht und den Flug auf der weiteren musikalischen Reise der Band erleichtert, bei der sie neue musikalische Landschaften erkundet.

Zusätzlich zu den neuen Tracks bietet „Elytra“ eine aufregende Reihe von Remixen renommierter Künstler wie „The Sidh“ und „Alien Vampires“, die der Shireen-Soundlandschaft unterschiedliche Texturen und Dimensionen verleihen. Diese Kooperationen unterstreichen den Einfluss und die Verbundenheit der Band innerhalb der breiteren Musikgemeinschaft.

Inspiriert von einer Reihe von Künstlern von Björk bis Tool und unter Beibehaltung des rätselhaften Charmes, der zu ihrem Markenzeichen geworden ist, ist Shireens „Elytra“ mehr als nur ein Album – es ist ein klangliches Abenteuer. Es lädt die Zuhörer ein, in eine Welt einzutauchen, in der Musik traditionelle Grenzen überschreitet und ein einzigartiges, immersives Erlebnis bietet.

„Elytra“ ist ein mutiges Statement einer Band, die sich nicht in eine Schublade stecken lässt und sich selbst und ihr Publikum ständig herausfordert.

Mit ihrer Mischung aus roher Energie, emotionaler Tiefe und künstlerischer Zusammenarbeit wird diese CD ein Meilenstein in Shireens Diskographie sein.

Elytra erscheint am 09.02.24 bei Foxy Records und ist ab sofort vorbestellbar:

https://dryland-records-shop.de/products/shireen-elytra-lp-cd

Shireen präsentieren eine einzigartige gemeinsame Live-Performance in Arnhem, Niederlande @ Luxor gemeinsam mit Cesair.

Ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis steht bevor, wenn zwei herausragende Künstler, Shireen und Cesair, ihre Talente für eine unvergessliche Live-Performance vereinen. Das Konzert wird am 04.02.2024 in Luxor, Niederlande, stattfinden und Musikliebhaber auf eine klangvolle Reise mitnehmen. Shireen, bekannt für ihre fesselnden Vocals und ihre Fähigkeit, emotionale Tiefe in ihre Musik zu bringen, wird sich mit Cesair, einer Gruppe mit einer einzigartigen Fusion aus Weltmusik und kraftvollen instrumentalen Arrangements, zusammentun. Gemeinsam versprechen sie ein Konzerterlebnis, das die Zuhörer mitnehmen wird.

Die Bühne des Luxor in den Niederlanden wird der Schauplatz für diese künstlerische Zusammenkunft sein, die Fans von Shireen und Cesair gleichermaßen begeistern wird. Von mitreißenden Rhythmen bis hin zu bewegenden Melodien werden die Künstler ihr Publikum durch eine Vielfalt von Klängen und Emotionen führen. Dieses Event verspricht eine fusionierte Darbietung zweier talentierter Künstler, die ihre musikalische Expertise und Leidenschaft auf der Bühne vereinen werden, um ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.