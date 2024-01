„METAL CLASH 2024“ in der Death Metal City Magdeburg 12.1.24

Es gibt wieder Musik in Magdeburg das Metal Clash2024 in der Factory Magdeburg

Hier sind alle Informationen die ihr braucht:





„METAL CLASH 2024“

Wann? – Freitag, 12.01.2024 – https://www.facebook.com/events/721718026306855/

Wo? – Factory Magdeburg

Einlass: 19:00Uhr

Showstart: 20:00Uhr

Diese Bands erwarten euch

BETHEL – Bad Mood NuMetal//Death//Black aus Jena

https://www.facebook.com/BETHELmetal

https://www.instagram.com/bethel_metal





NEW WORLD DEPRESSION – (Old School) Death Metal aus Emsdetten

https://www.facebook.com/newworlddepression

https://www.instagram.com/newworlddepressionband/





MANSFELD – Progressive/Avantgarde Metal aus Halle (Saale)

https://www.facebook.com/mansfeldband

https://www.instagram.com/mansfeld_band

VVK – 13€ + 2€ Gebühren u. Versand:

Tickets: https://www.eventim.de/event/metal-clash-2024-factory-18027765/kasse: 17€

Im Anschluss: DARK FRIDAY – SCHOOL OF ROCK

Besucher des Metal Clash 2024 haben freien Eintritt zu den beiden Events

Wie kommt man zur Factory: https://www.google.de/maps/place/Factory+Magdeburg/@52.1019365,11.6395983,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a5f675bb424fdf:0x763af15e80e09192!8m2!3d52.101817!4d11.6418068



Band Nr 1

Death Metal aus deutschen Landen entwickelt sich mehr und mehr zu einer Macht, was ins besonders das Jahr 2022 gezeigt hat. Dabei sind es nicht nur altbekannte Schergen, die da ordentliche Walzen lostreten, sondern es kommt immer mehr nach, und auch im von Labeln bisher kaum beachteten Underground schmieden einige coole Truppen ordentliche Panzerplatten. Einige schon seit etlichen Jahren. Eine dieser Bands ist New World Depression

NEW WORLD DEPRESSION – (Old School) Death Metal aus Emsdetten

Bandvorstellung Nr 2:

Mansfeld / Progressive/Avantgarde Metal aus Halle (Saale) / Progressive/Avantgarde Metal aus Halle (Saale)

Mansfeld kommen aus Halle (Saale) und haben sich dem Progressive/Avantgarde Metal in allen Facetten verschrieben.

Diese Art von Avantgarde Progressive Death Metal oder Extreme Experimental Prog lässt sich nur akustisch erfassen, nicht adäquat in Worte kleiden. Hervorgegangen aus unserer befreundeten Band Retarded Noise Squad sind Mansfeld vor allem eines:

„…geeignet für Freunde von mutiger und harter Musik mit Hang zu experimenteller musikalischer Grenzüberschreitung…“

Macht euch gefasst auf ein Potpourri von Klängen und Tönen im metallischen Gewand – wir haben Bock drauf! Ihr auch?

Teilt das Event, sagt es weiter, ladet eure Freunde ein – wir freuen uns auf euch.

Bandvorstellung Nr 3:

BETHEL – Bad Mood NuMetal//Death//Black aus Jena

bad mood NuMetal//Death//Black from jena – damit ist alles in aller Knappheit gesagt.

Das Jenaer Quartett schafft den Spagat von modernerem Metal und der traditionellen Machart. Auch die Mannen um Shouter Dredzler kennen keine Genregrenzen und gehen ihr Wege. Mal wild und ausbrecherisch und mal atmosphärisch – lasst euch auf eine musikalische Reise mitnehmen, die es absolut in sich hat.

https://www.facebook.com/BETHELmetal

https://www.instagram.com/bethel_metal