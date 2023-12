UNANTASTBAR feiern 20 Jahre Bandgeschichte 2024 mit Jubiläumsshows

VVK für exklusive Konzerte gestartet und weitere Überraschungen angekündigt!

Auch 2024 wird ihr Jahr werden! Das Tourfinale der WIR LEBEN LAUT Tour in Alsfeld liegt noch ganz frisch hinter den Südtiroler Rockern von UNANTASTBAR. Es war ein großes Fest, bei dem die Fun-Punk/Rock-Band DIE TAUCHER aus Vöhringen als Special Guest am Start war und die Gastgeber im Anschluss noch zur großen After-Show-Party mit allen Anwesenden einluden. Ein wahrhaft gelungener Abschluss für ein großartiges Unantastbar-Jahr: Platz 2 für ihr Ende 2022 erschienenes 9. Studioalbum “WIR LEBEN LAUT“ (ihre erste Zusammenarbeit mit Napalm Records’ Rock-Tochter Spinning Goblin Productions), die Premiere des eigenen Festivals und eine erfolgreiche Tour mit vielen lange ausverkauften Städten, darunter das LKA Longhorn in Stuttgart und das Berliner Huxleys.

Und damit nicht genug, denn nun hat die Band bestätigt, dass auch 2024 weitergefeiert wird, und zwar aus einem ganz besonderen Grund: Unantastbar haben im kommenden Jahr 20-jähriges Bandjubiläum und können es kaum erwarten, diesen Meilenstein gebührend zu zelebrieren. Sie betonen: “Als Band 20 Jahre gemeinsam unterwegs zu sein, hat in unserer schnelllebigen Zeit mittlerweile Seltenheitswert. Diesen Weg auch noch in derselben Besetzung zusammen zu gehen, ist ein wahrlich rares Phänomen.” Unantastbar ist dieses Kunststück gelungen. Scherzhaft ergänzt die Band, ihre freundschaftlichen Bande hielten somit bereits “länger als die meisten Ehen”.

Und das will natürlich gebührend gefeiert werden! Bei Unantastbar heißt das: live und mit allen, die – egal ob lange oder erst seit Kurzem – Teil dieser Bandgeschichte sind. Für Mai 2024 haben sie deshalb jetzt 4 Jubiläumskonzerte angekündigt, bei denen zusammen mit Support JEANLUC und unterschiedlichen Special Guests ordentlich die Korken knallen werden: “Freut euch auf spektakuläre Jubiläumsshows voller Punkrock, Energie und Leidenschaft, auf ein ganz besonderes Set mit vielen Specials und Highlights.” Der VVK läuft ab sofort unter www.unantastbar-tickets.com und www.eventim.de/unantastbar.

Und es heißt: schnell sein! Denn wie die Band außerdem ankündigt, werden die Feierlichkeiten 2024 die einzigen Gelegenheiten sein, Unantastbar abseits ihres WIR LEBEN LAUT Festivals, des Rock Dein Leben und des Gegen die Stille Festivals in Südtirol live zu erleben – ganz exklusiv, persönlich und nah.

Außerdem haben Unantastbar so ganz nebenbei schon verraten, dass es zur Feier des großen Bandjubiläums eine Live-CD und eine Band-Biografie zum Nachlesen ihres bisher 20-jährigen Abenteuers geben wird, das noch lange nicht vorbei ist! Mehr dazu wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten – schließlich sind die besten Geburtstagspartys ja mit jeder Menge toller Überraschungen verbunden. Die Vorfreude kann also beginnen …

„20 Jahre Unantastbar – Die Jubiläumsshows“

08.05.2024 – Stuttgart, LKA / Support: JEANLUC

09.05.2024 – Frankfurt, Batschkapp / Support: JEANLUC / Special Guest: OCHMONEKS

10.05.2024 – München, Zenith / Support: JEANLUC / Special Guest: WILLKUER

11.05.2024 20 – Oberhausen, Turbinenhalle / Support: JEANLUC / Special Guest: THE HEADLINES



Tickets gibt es ab sofort unter

www.unantastbar-tickets.com und www.eventim.de/unantastbar