ROCKHARZ verkündet größte bisherige Bandwelle für 2024

JUDAS PRIEST, DIMMU BORGIR und 29 weitere Acts frisch bestätigt

Ein aufgeregtes Raunen ging durch die Festivallandschaft als das für 2024 bereits ausverkaufte ROCKHARZ Festival im Oktober neben abwechslungsreichen Live-Granaten wie HAMMERFALL, AMARANTHE, CALLEJON, BENEDICTION und KANONENFIEBER die einzige Festivalshow des kommenden Jahres in Deutschland von Iron-Maiden-Frontmann BRUCE DICKINSON bekannt gab, der sein jüngst angekündigtes Album “The Mandrake Project” exklusiv unter der Teufelsmauer zelebrieren wird.

Nun gibt es mit der finalen Bandwelle einen weiteren RUMMS, der sicher noch lange nachhallen und Fanherzen höherschlagen lassen wird: Über 30 Bands, darunter JUDAS PRIEST und DIMMU BORGIR als weitere Headliner, haut das ROCKHARZ pünktlich zum Advent raus. Veranstalter Thorsten “Buddy” Kohlrausch äußert sich begeistert zum aktuellen Adventsstreich, der einmal mehr die Vielfalt im Line-Up des Festivals beweisen kann: “Es ist vollbracht: Die Metal-Götter JUDAS PRIEST werden im Juli den Harz zum Beben bringen! Als einer der unbestreitbaren Höhepunkte der bisherigen Festivalgeschichte und als besonderes Dankeschön an unsere ROCKHARZerinnen und ROCKHARZer, die für ein unfassbar frühes ‘Sold out’ des ROCKHARZ 2024 in Rekordzeit gesorgt haben, wird dieser Traum in Metalgestalt nun wahr. Und nicht nur das! Mit über 30 weiteren Bands, darunter mit DIMMU BORGIR ein weiterer Headliner, läuten wir offiziell die Weihnachtszeit ein. Noch mehr Top-Acts wie die Hardcore-Crossover-Legenden SUICIDAL TENDENCIES, die Piratenmetaller ALESTORM, die Death-Metal-Urgesteine HYPOCRISY und die deutschen Melodic-Metal-Helden KISSIN’ DYNAMITE kündigen zusammen mit vielen weiteren Bands ihr Kommen in den Harz an.”

Hier die vollständige Liste des massiven aktuellen Ankündigungsgewitters auf einen Blick: ALESTORM, BROTHERS OF METAL, BULLET, COPPELIUS, DEFECTS, DIMMU BORGIR, DOMINUM, DRACONIAN, DYING FETUS, FAUN, GUTALAX, HAMMERKING, HYPOCRISY, JUDAS PRIEST, KÄRBHOLZ, KISSIN‘ DYNAMITE, KNIFE, MAMMOTH WVH, MYSTIC PROPHECY, NAKKEKNAEKKER, NESTOR, NYKTOPHOBIA, PAIN, POWER PALADIN, SPIDERGAWD, STORMSEEKER, SUICIDAL TENDENCIES, THE NIGHT ETERNAL, THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS, VARG, VOGELFREY.

Das ROCKHARZ findet vom 03. bis zum 06. Juli 2024 zum bereits 31. Mal auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz statt. Zu den vorher bereits bestätigten Acts zählen BRUCE DICKINSON (“THE MANDRAKE PROJECT” Exclusive Festival Show Germany 2024), AMARANTHE, AMORPHIS, BENEDICTION, CALLEJON, D’ARTAGNAN, DIRKSCHNEIDER, HAMMERFALL, HATEBREED, HELDMASCHINE, KANONENFIEBER, KREATOR, LORDI, OOMPH!, ORDEN OGAN, PARASITE INC., RAGE, SCHANDMAUL, SOILWORK, THE HALO EFFECT, UNEARTH, UNLEASH THE ARCHERS.