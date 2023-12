Hyperia präsentieren ihre neue Single „The Serpent’s Cycle“ mit atmosphärischem Video für die dunkle Jahreszeit

Nach ihrem Lyric-Video zu „Prophet Of Deceit” und ihrer Party-Hymne „Automatic Thrash Machine”, die sie mit einem wahrlich maßgeschneiderten Video zelebrierten, schwingen HYPERIA nun die Äxte für den letzten Schlag vor ihrer bevorstehenden Albumveröffentlichung.

Diesmal geht es um den eher komplexen Titeltrack von „The Serpent’s Cycle”, ihrem kommenden dritten Album, das am 17. November erscheint – und wie könnte man dies besser tun als mit einem Video, das perfekt in diese Zeit des Jahres passt? Der brandneue Clip zeigt die Band wieder von einer ernsteren Seite; es geht um Hexerei, Tod und okkulte Themen, wodurch die Veröffentlichung perfekt zur bevorstehenden dunklen Jahreszeit rund um Halloween passt. Der Song wird einigen Fans bekannt vorkommen, die bereits das Glück hatten, ihn live zu sehen und zu hören, wie die Band erklärt: „Es war einer der ersten Tracks, die wir fertiggestellt haben, und wir haben ihn bereits bei einer Reihe von Shows im Westen Kanadas gespielt.“

The Serpent’s Cycle” ist sowohl eine Analogie zu unserer Herangehensweise an das Leben als auch dazu, wie Wiederholungen uns in dem, was wir tun, besser machen, bis hin zu dem Punkt, an dem ein leichtes Durchbrechen des Musters als Funke für unsere eigene Kreativität wirken kann: „Der Titelsong des Albums handelt davon, dass wir immer wieder das gleiche Leben leben. Aber manchmal treffen wir eine andere Entscheidung, die eine neue Dimension schafft. Es ist ein typischer Hyperia-Song, schnell, thrashig und heavy. Er gibt Volldampf und löst sich dann im Refrain mit einer eingängigen Melodie auf.“

Klingt wie der perfekte Song für einen letzten Vorgeschmack auf das kommende Album, bei dem die Band unterstreicht, darauf endgültig den eigenen Sound gefunden zu haben: „Es umfasst alles, worum es bei uns geht, nimmt Aspekte unserer ersten beiden Alben und multipliziert sie tausendfach.“

Nachdem „The Serpent’s Cycle” den Livetest mit Bravour bestanden hat, markiert es nun den endgültigen Schritt in eine neue Ära für HYPERIA und wurde daher mit einem atmosphärischen Horror-Video veredelt, das nun auf YouTube zu sehen ist:

Link zum Video bei YouTube:

https://youtu.be/K1O364D92Z8

Die Single ist ab sofort hier verfügbar:

https://orcd.co/theserpentscycle1

“The Serpent’s Cycle” von HYPERIA ist seit 17. November 2023 erhältlich! Vorbestellung ab sofort unter:

https://orcd.co/theserpentscycle