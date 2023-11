Kaizaa releasen Titeltrack der neuen EP „Anderswo“

Anderswo ist der Titeltrack der aktuellen KAIZAA EP.

In diesem Song geht es um die Momente im Leben in denen wir uns am liebsten sofort “Anderswo” hin beamen möchten.

Sei es der Stress im Alltag, dem Job, der Liebe, ein Kater vom Vortag, oder einfach auch nur weitere schlimme BREAKING NEWS in dieser verrückten Zeit. Sich da ab und an mal “Anderswo” hin zu verabschieden ist sehr sinnvoll. Wohin diese Reise „womöglich auch nur im Kopf“ für Euch hingehen soll dürft ihr selbst entscheiden. Die Gleichnamige EP mit vier weiteren Songs (unter anderem auch einem unveröffentlichten Song „Irgendwas ist immer“) erscheint physisch in einer limitierten Auflage.

Die EP ist auch nur bei der Band direkt am Merch-Stand oder im Shop zu erwerben. (Online Shop ab dem 10.11.2023)

“Anderswo” bildet für die Band auch eine Sinnbildliche Brücke in Richtung des Lang erwartetet zweiten Albums, das höchstwahrscheinlich 2024 erscheinen wird.

Kaizaa sind ungeschnörkelt, geradeaus, echt.

Kantige deutsche Texte, eingängige Melodien im kraftvollen Rockgewand, deutlich vom mitreißenden Punk inspiriert und voll drauf auf dem Gaspedal – so entsteht diese Energie, die Spaß macht, die ansteckt und antreibt. Man will direkt in den Pit springen, mitsingen und eine neue Zeit feiern. Es geht um Aufbruch, um die kleinen und großen Episoden, Geschichten vom und im Rausch des Alltags, um Liebe, Underdogs, Crew-Zusammenhalt, Träume, eine volle Ladung Leben eben. Es trifft, ohne Umwege, mittenrein und wirkt kräftig nach. Und man merkt schon ab dem ersten Ton: Die vier wissen, wie es geht.