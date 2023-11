BRUCE DICKINSON: Brandneue Single, Comic-Buchreihe und Europa-Tourdaten

BRUCE DICKINSON: Brandneue Single „Afterglow of Ragnarok” erscheint am 1. Dezember

B-Seite „If Eternity Should Fail (Demo)” Deluxe Gatefold 7” Vinyl mit 8-seitigem Comic als Vorgeschichte zur Reihe

Hier vorbestellen

„The Mandrake Project”: Brandneues Soloalbum

& Comic-Buchreihe 2024

London, 6. November: Nachdem Bruce Dickinson die Rock- und Metalwelt im September mit der Ankündigung eines neuen Soloalbums und Tourdaten in Lateinamerika in Aufruhr versetzte, wurden heute weitere Details zu seinem „The Mandrake Project” bekannt gegeben.

Die erste Singleauskopplung wird „Afterglow of Ragnarok” sein, ein dramatischer und epischer Track, der die Welt nicht nur mit der Musik des Albums bekannt macht, sondern auch mit der fesselnden Geschichte, die die Grundlage von „The Mandrake Project” bildet. „Es war wichtig, mit diesem Stück den Ton des Projekts vorzugeben“, erklärt Dickinson. „Passend zum Titel ist es ein harter Song, der von einem großen Riff angetrieben wird… aber es gibt auch eine echte Melodie im Refrain, die das Licht und die Schattierungen zeigt, die der Rest des Albums mit sich bringt… und wartet nur, bis ihr das Video seht!“

„The Mandrake Project” ist eine düstere, erwachsene Geschichte über Macht, Missbrauch und das Ringen um die eigene Identität, entfaltet vor der Kulisse aus wissenschaftlicher und okkulter Genialität. Die von Bruce Dickinson erdachte, von Tony Lee geschriebene und von Staz Johnson für Z2 Comics atemberaubend illustrierte Serie umfasst 12 Episoden, die in drei Graphic Novels zusammengefasst sind und 2024 erscheinen werden.

Ein achtseitiger Comic mit dem Titel „Afterglow Of Ragnarok“, der die Vorgeschichte zu „The Mandrake Project“ erzählt, ist im Booklet der gleichnamigen 7″-Vinylsingle enthalten und bildet den Rahmen für die kommende Geschichte. Die 7″-Single enthält außerdem Dickinsons originale Solo-Demoversion des Songs „If Eternity Should Fail“, der erstmals 2015 auf Iron Maidens Album „The Book Of Souls” erschien.

Weitere Details zu „The Mandrake Project” werden bekannt gegeben, wenn Bruce Dickinson am 30. November als Hauptredner am Eröffnungstag der CCXP23, Brasiliens großer Comic-Con-Veranstaltung in Sao Paulo, auftritt.

Bruce Dickinson und seine phänomenale Band – bestehend aus dem Gitarristen Roy Z, dem Schlagzeuger Dave Moreno, der Bassistin Tanya O’Callaghan und dem Keyboard-Maestro Mistheria – haben bereits brasilianische und mexikanische Live-Termine für April und Mai nächsten Jahres angekündigt und werden ihre Tournee mit einer Reihe europäischer Shows und einigen Festivalauftritten in Europa fortsetzen.

Bereits im Voraus gab Dickinson bekannt: „Dieses Album war eine sehr persönliche Reise für mich und ich bin sehr stolz darauf. Roy Z und ich haben es seit Jahren geplant, geschrieben und aufgenommen, und ich freue mich sehr darauf, dass die Leute es endlich hören. Noch mehr freue ich mich auf die Aussicht, mit dieser fantastischen Band, die wir zusammengestellt haben, auf Tour zu gehen, um es zum Leben zu erwecken. Wie ihr sehen könnt, spielen wir so viele Shows wie möglich, an so vielen Orten wie möglich, für so viele Menschen wie möglich!“

„The Mandrake Project” wird Dickinsons siebtes Soloalbum und sein erstes seit „Tyranny Of Souls” aus dem Jahr 2005 sein. Es wird über BMG weltweit in verschiedenen Formaten veröffentlicht.

www.themandrakeproject.com

Hier kommen alle bereits feststehenden Tourdaten:

Bruce Dickinson – “The Mandrake Project” Tour

18.04.2024 – Diana Theater, Guadalajara, MEXIKO

20.04.2024 – Pepsi Theatre, Mexico City, MEXIKO

24.04.2024 – Live Curitiba, Curitiba, BRASILIEN

25.04.2024 – Pepsi On Stage, Porto Elegre, BRASILIEN

27.04.2024 – Opera Hall, Brasilia, BRASILIEN

28.04.2024 – Arena Hall, Belo Horizonte, BRASILIEN

30.04.2024 – Qualistage, Rio De Janeiro, BRASILIEN

02.05.2024 – Quinta Linda, Ribeirao Preto, BRASILIEN

04.05.2024 – Vibra, Sao Paolo, BRASILIEN

Bruce Dickinson – „The Mandrake Project“ European Tour



18.05.2024 – Barrowland Ballroom, Glasgow, UK

19.05.2024 – O2 Academy, Manchester, UK

21.05.2024 – Arena, Swansea, UK

23.05.2024 – Rock City, Nottingham, UK

24.05.2024 – O2 Forum Kentish Town, London, UK

26.05.2024 – L’Olympia, Paris, FRANKREICH

28.05.2024 – 013, Tilburg, NIEDERLANDE

29.05.2024 – De Oosterport, Groningen, NIEDERLANDE

01.06.2024 – Barba Negra, Budapest, UNGARN

03.06.2024 – Arenale Romane, Bucharest, RUMÄNIEN

05.-08.06.2024 – Mystic Festival, Gdansk, POLEN *

05.-08.06.2024 – Sweden Rock Festival, Solvesborg, SCHWEDEN *

09.06.2024 – Rockefeller, Oslo, NORWEGEN

16.06.2024 – Huxleys Neue Welt, Berlin, DEUTSCHLAND

17.06.2024 – Grosse Freiheit 36, Hamburg, DEUTSCHLAND

19-22.06.2024 – Copenhell, Kopenhagen, DÄNEMARK *

24.06.2024 – Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim, DEUTSCHLAND *

25.06.2024 – Circus Krone, München, DEUTSCHLAND

27.-30.06.2024 – Hellfest, Clisson, FRANKREICH *

30.06.2024 – Rockhal, Esch-Sur-Alzette, LUXEMBURG

03.-06.07.2024 – Rockharz Open Air, Ballenstedt, DEUTSCHLAND *

05.07.2024 – Ippodrome Delle Capannelle, Rock In Rome, Rom, ITALIEN *

06.07.2024 – Bassano Del Grappa, Metal Park, Vincenza, ITALIEN *

09.07.2024 – E-Werk, Köln, DEUTSCHLAND

13.07.2024 – Hala, Zagreb, KROATIEN

16.07.2024 – Kolodrum Arena, Sofia, BULGARIEN

19.07.2024 – Kucukciftlik Park, Istanbul, TÜRKEI

* Festivalauftritt

Alle Infos zur Tour und Tickets gibt es unter:

https://brucedickinson.lnk.to/tourPR