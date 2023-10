UNANTASTBAR: Herbsttour startet mit ausverkauften Konzerten

WIR LEBEN LAUT Tour 2023 geht in die zweite Runde – und die Tickets werden knapp

Ausverkaufte Konzerte zum Auftakt in Berlin und Leipzig

Die Premiere ihres ersten eigenen WIR LEBEN LAUT FESTIVALS haben sie mehr als erfolgreich gemeistert, ebenso den ersten Teil der gleichnamigen Tour mit mehreren ausverkauften Konzerten. Doch das ist natürlich kein Grund, sich auszuruhen – im Gegenteil: UNANTASTBAR befinden sich mitten in den Vorbereitungen zum zweiten Teil ihrer WIR LEBEN LAUT Tour, der am 19. Oktober im ausverkauften Hellraiser in Leipzig startet und noch 8 weitere Dates bis Ende des Jahres umfasst, darunter auch das ebenfalls restlos ausverkaufte Huxleys in Berlin. “Das macht uns ganz besonders stolz”, betonen die Südtiroler Rocker, die sich unglaublich freuen, gleich mit zwei ausverkauften Konzerten in den finalen Abschnitt ihrer diesjährigen Tour zu starten.

Auch Teil eins von März bis Mai und der großartige Festivalsommer waren für die Band bereits ein voller Erfolg, wie die Video-Tour-Tagebücher bei YouTube zeigen, in denen die fünf persönliche, aber vor allem auch witzige Einblicke in ihren Tour-Alltag geben – genauso, wie die Fans sie kennen und lieben: authentisch, voller Energie und vor allem mit mit unglaublich viel Bock darauf, ihre Musik endlich wieder live mit ihrer Fan-Familie teilen zu können. Und so wird es auch weitergehen, denn beim Konzert in Kiel am 16. November werden Bassist Mathias “Spitzi” Speranza und Schlagzeuger Florian “Schkal” Wieser anlässlich ihrer Geburtstage (ja, tatsächlich am gleichen Tag!) ein paar Fässer Freibier spendieren und es zusammen mit den Fans ordentlich krachen lassen. Zum Tourabschluss in der Hessenhalle in Alsfeld ist außerdem die legendäre Fun-Punk/Rock-Band DIE TAUCHER aus Vöhringen als Special Guest mit dabei. Dazu gibt es nach dem Konzert noch eine große After-Show-Party, auf der gemeinsam mit allen Anwesenden angemessen gefeiert wird. Und: Die Setlist wird im Vergleich zum Anfang des Jahres leicht umgestellt. Die Band verspricht, drei Songs aus ihrem Erfolgsalbum “WIR LEBEN LAUT” zu spielen, die bisher noch nicht dabei waren. Es bleibt also spannend und – das ist ganz sicher – LAUT!

Die Tour-Tagebücher zum ersten Teil der WIR LEBEN LAUT Tour gibt es unter: www.youtube.com/unantastbar



Wer noch dabei sein will, sollte sich schnell entscheiden. Tickets für die verbleibenden Termine der WIR LEBEN LAUT Tour von UNANTASTBAR gibt es hier:



Hard-Tickets: www.unantastbar-tickets.com

Tickets DE: www.eventim.de/unantastbar

Finale Dates der

WIR LEBEN LAUT Tour 2023 / Support: Willkuer



19.10.2023 – Leipzig, Hellraiser AUSVERKAUFT

20.10.2023 – Berlin, Huxleys Neue Welt AUSVERKAUFT

21.10.2023 – 5 Jahre Vollgas Richtung Rock Festival, Lichtenfels, Stadthalle

02.11.2023 – Ravensburg, Konzerthaus

03.11.2023 – Wadern, Stadthalle AUSVERKAUFT

04.11.2023 – Herford, Kulturwerk

16.11.2023 – Kiel, Max Nachttheater

17.11.2023 – Bremen, Aladin

18.11.2023 – Alsfeld, Hessenhalle (mit Special Guest: DIE TAUCHER)