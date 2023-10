Gossenpoeten veröffentlichen ihr Album “WELTENBUMMLER” & vieles mehr :)

Ihr sucht nach Freiheit? Oder nach dem Konterbier am Morgen danach? Es zieht euch in die Welt hinaus, über Berge Wolken und das Meer? Dann gönnt euch!

Die Gossenpoeten, die freundlichen Trinkbegleiter aus der fränkischen Heimat Franken, hauen euch mit ihrem neuen Album “Weltenbummler” ein fettes Folk-Brett vor die Nase!

Inspiriert von Weltgeschehnissen, Tour-Erlebnissen und der Suche nach Meer ist die neue Platte vielseitig gestaltet. Ernstere Texte geben sich mit fröhlichen Melodien und Ohrwurm-garantierten Partysongs die Hand. Von Tavernentemplern zu Weltenbummlern! Unter den 15 Songs finden sich Party-Knaller (wie “Gönnjamin” oder “Konterbier”), Mitsing-Tracks (wie “Freiheit” und “Feuerprobe”) und auch nachdenkliche Balladen (wie “Danke für die Zeit”). Mit Features wie “Fiddlers Green”, “Mr. Hurley und die Pulveraffen”, “Vroudenspil” und “Tir Nan Og” ist einiges geboten Das mittlerweile dritte Studioalbum gibt aber nicht nur in Sachen Texten eine andere Richtung an. Auch der Sound hat ein enormes Upgrade bekommen. Neben eingängigen Melodien an Bass und Whistle und treibenden Gitarren-Rhythmen ist der weiche Klang der Cajon und Percussions durch raue Drums ersetzt worden.

Veröffentlicht wird das Album “Weltenbummler” am 06. Oktober 2023.

