Motörhead “ANOTHER PERFECT DAY” erfährt feierliches Jubiläum!

LP und CD Tracklisting Original „Another Perfect Day“ Album

1. Back At The Funny Farm

2. Shine

3. Dancing On Your Grave

4. Rock It

5. One Track Mind

6. Another Perfect Day

7. Off To War

8. I Got Mine

9. Tales Of Glory

CD & Digital Bonus Tracks 11. Turn You Round Again (I Got Mine, B-Side)

12. Hoochie Coochie Man (Live, Shine B-Side)

13. (Don’t Need) Religion (Live, Shine B-Side)

14. Climber (Demo)

15. Fast One (Demo)

16. Chinese (Demo)

