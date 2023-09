Die Geister der Weihnacht oder TSO feiern „The Christmas Attic“-Jubiläum mit Doppel-LP Editionen

Trans-Siberian Orchestra (TSO), die hochgelobte Progressive-Rock-Band, feiert das 25-jährige Jubiläum von “The Christmas Attic” mit neuen Vinyl-Editionen des zweiten Kapitels ihrer Multi-Platin-Trilogie von weihnachtlichen Konzeptalben, die ab 29. September exklusiv bei Rhino.com erhältlich sind.

“The Christmas Attic” erschien 1998 und wurde mit Doppelplatin ausgezeichnet. Das Album begeistert nach wie vor die Fans mit Titeln wie “Music Box Blues”, “Boughs Of Holly” und “Ghosts Of Christmas Eve”. Außerdem wurde auf ihm auch der “Christmas Canon” vorgestellt, der zu einem der beliebtesten Songs der Band und zu einem modernen Weihnachtsklassiker geworden ist. “The Christmas Attic” erzählt die herzerwärmende Geschichte eines kleinen Mädchens, das eine magische Nacht auf einem Dachboden voller weihnachtlicher Erinnerungen verbringt, begleitet von fesselnden Gitarrensoli und erheiterndem Chorgesang vor der Kulisse eines Rock-Orchesters. Das Album ist der zweite Teil der gefeierten Weihnachtstrilogie von TSO, zu der noch “Christmas Eve and Other Stories” (1996) und “The Lost Christmas Eve” (2004) gehören.

TSO wurde vom mittlerweile verstorbenen Paul O’Neill, Gründer, Komponist und Texter der Band, ins Leben gerufen. Seine ehrgeizige Vision war es, eine Progressive-Rock-Band zu gründen, die Rockoper und klassischen Rock mit einer schillernden Live-Show aus Lichtern, Lasern und Pyrotechnik verbindet. In den 1980er- und 1990er- Jahren produzierte O’Neill mehrere Alben für die einflussreiche Heavy-Metal-Band Savatage, und kam so mit seinen langjährigen Mitstreitern Jon Oliva (Gesang), Al Pitrelli (Gitarre) und Robert Kinkel (Keyboards/Produzent) zusammen.

Mit mehr als 10 Millionen verkauften Alben hat TSO Generationen von Fans dazu inspiriert, die multidimensionale Kunstform der Rockoper neu zu entdecken. Seit ihrem Tournee-Debüt im Jahr 1999 hat sich die Band zu einem der erfolgreichsten Live-Acts der Welt entwickelt. Sie trat bis heute vor insgesamt über 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf, verkaufte Tickets im Wert von über 280 Millionen Dollar und spendete 11 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke.

“The Christmas Attic” erscheint am 29. September z.B. als 2-LP-Set auf schwarzem Vinyl und kann über https://rhino.lnk.to/TCA25 vorbestellt werden.