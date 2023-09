Irdorath Solidaritätsaktion: Halt dich an deiner Liebe fest + Sampler

Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht – in diesem Sinne haben Luci van Org, Ost (Hämatom), The Kingspipers, Benni Cellini (Letzte Instanz), Corvus Corax, Rick J. Jordan (Ex-Scooter, Leichtmatrose), Tanzwut und vielen weitere sich zusammengetan, um der Band Irdorath mit Solidarität und Kraft zur Seite zu stehen.

Hier findet ihr das Video

https://www.youtube.com/watch?v=pMyyOowz1os

Im Jahr 2020 beteiligten sich Mitglieder der Band Irdorath an friedlichen Protesten gegen Gewalt und Gesetzlosigkeit in Belarus, indem sie Dudelsack spielten und so die Belarussen unterstützten und inspirierten. Aufgrund dieser Teilnahme wurden sie im Jahr 2021 festgenommen und zu zwei Jahren Haft im Arbeitslager verurteilt.

Nach ihrer Freilassung und Flucht aus Belarus im Sommer 2023 versucht die Band nun wieder auf eigenen, musikalischen Beinen zu stehen.

Das Solidaritätsprojekt #freeIrdorath vereint verschiedenste Künstler & Künstlerinnen und Musiker & Musikerinnen, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen.

Das Herzstück des Projekts ist ein Klassiker aus der Feder von Rio Reiser, der von den beteiligten Künstler & Künstlerinnen neu interpretiert wurde.

Mit dem Song „Halt dich an deiner Liebe fest“ möchten die Musiker & Musikerinnen ihre Solidarität mit ihren Freunden von Irdorath zeigen und auf die vielen anderen Künstler*innen aufmerksam machen, die weltweit zu Unrecht verfolgt werden.

Die Solidaritätsaktion #freeIrdorath ist ein Projekt, das von verschiedenen Künstler& Künstlerinnen und Musiker & Musikerinnen unterstützt wird. Dabei haben Luci van Org, und Wim von The Kingspipers das musikalische Grundgerüst geschaffen und mit musikalischer uns stimmlicher Unterstützung von Fuchsteufelswild, Tanzwut, Gossenpoeten, Stimmgewalt, Corvus Corax, Benni Cellini (Letzte Instanz), CelticaPipes Rock!, Ost von Hämatom, Doctorella, Feline & Strange, Rick J. Jordan, und Ingmar, eine musikalische Liebeserklärung an die Freiheit erschaffen.

Produktion übernahmen dabei Luci van Org und Victor Hildebrand, der auch Mixing und Mastering in den Knochenland-Studios in Berlin realisierte.

Musikvideo von JFH Filmproduktion

ZUM SONG

Zusätzlich hat das Solidaritätsprojekt #freeIrdorath auch einen Sampler realisiert, auf welchem die verschiedensten Künstler ihre Unterstützung bekunden. Mit dabei sind u.a. Schandmaul, Fiddler’s Green, Corvus Corax, Tanzwut die Gossenpoeten und Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Der Sampler ist ab sofort zu erwerben und wird mit einer offiziellen Releaseparty am Festival Mediaval (08.09.2023) veröffentlicht.

Hier gehts zum Sampler

ZUM SOLI-SAMPLER