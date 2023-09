Eric Fish & Friends veröffentlichen erste Single “Junimond” vom neuen Album “Untiefen”

„Die Welt schaut rauf zu meinem Fenster“

…so beginnt der Song, der die Herzen vieler nachdenklicher Musikliebhaber seit Jahrzehnten höher schlagen lässt. Ob das Original von Rio Reiser, oder das Cover von Echt aus dem Jahr 2000, der Song steht für tiefe Emotion. Die Suche nach Liebe und Geborgenheit in einer Welt, die oft kalt und unbarmherzig ist, darf auch auf dem neuen Album UNTIEFEN von ERIC FISH & FRIENDS nicht fehlen. Und so werden wir mitgenommen auf eine emotionale Reise voller Höhen und Tiefen, die uns am Ende zu einer Frage führt: Finden wir unsere Liebe oder bleiben wir für immer auf unserer Wolke allein? Bye bye, Junimond – ein Song, der berührt und nachdenklich macht, aber auch Hoffnung gibt. Denn auf den Mond folgt stets die Sonne!

Wer kennt es nicht, das Genre der ernsthaften Unterhaltungsmusik, das als „Liedermacher“ bezeichnet wird? Doch was bedeutet Liedermacher? Es geht um den unprätentiösen Vortrag von Liedern mit tiefgründigen Inhalten, eine Kunst, die von Größen wie Hannes Wader, Gerhard Schöne, Reinhard Mey und Hermann van Veen geprägt wurde. Und genau das hat auch den jungen ERIC FISH in seinen Bann gezogen. Er wollte Musik machen, die unter die Haut geht. Musik mit Bedeutung. Und das siebte Album seiner Band ERIC FISH & FRIENDS, UNTIEFEN, zeigt eindrucksvoll, dass er genau das geschafft hat. Die Texte auf UNTIEFEN sind persönlich, intim und tiefgründig. Sie spiegeln die Tendenzen unserer Gesellschaft wider und zeigen die Konsequenzen von kulturfreien Zeiten auf. Doch die Band hat auch eine positive Aufbruchstimmung in den Songs verarbeitet.

Die Musik ist kraftvoll und authentisch, die Texte geben einem das Gefühl, Teil der Geschichte zu sein. Es ist eine Reise durch die Seele des Menschen, in all seinen Facetten. Romantik, Humanismus und Pazifismus werden hier auf eine einzigartige Weise vereint. Und trotzdem ist jedes Lied rockig und melodiös, einfühlsam und kraftvoll zugleich. Man hat keine Chance sich der Eindringlichkeit dieser Musik zu entziehen. Das Album erscheint am 29 September.

