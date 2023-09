Prog und PostMetal trifft Kammermusik: Hei’An kündigen EP “Live at EastWest Studios” an

Ein junger, frischer Touch von Progressive Metal aus dem Herzen Sloweniens: Hei’An sorgt für gefühlvollen Post-Rock, gemischt mit starken Metal-Elementen. Angeführt von Band-Mastermind Matic Blagonič veröffentlichte die Band im November 2022 ihr träumerisches Album “imago”. Auf dem philosophischen Longplayer dreht sich alles um Traumata, innere Höllen und toxische Geisteszustände. So turbulent diese traurigen Geschichten auch sind – die Melodien entführen Hörer in dunkle und tiefe Welten.

Nach ihren erfolgreichen Auftritten bei der 70000TONS OF METAL Cruise 2023 in der Karibik, den Metaldays und kurz vor dem diesjährigen ProgPower sind Hei’An weiterhin dabei, ihr musikalisches Genie voranzutreiben: So machten die Slowenen Station in den Hallen der Legenden, den renommierten EastWest Studios in Hollywood. Dort wurden einige der berühmtesten Musikstücke der letzten fünfzig Jahre aufgenommen, von Frank Sinatra bis zu den Rolling Stones. Hei’An’s Abenteuer in LA brachte vier durchschlagende Tracks mit großartigen orchestralen Klängen hervor – und das akustische Ergebnis ist die EP “Live at EastWest Studios.“

“can’t get out of my skin (Live at EastWest Studios)” war der erste der vier Songs, die im EastWest Studio 2 aufgenommen wurden und wird nun zusammen mit einem Session-Video als erster Vorgeschmack auf die EP veröffentlicht. Der Track lebt von emotionalen Wechseln zwischen sanftem und verzerrtem Gesang, einem starken, beeindruckenden Refrain und progressiven rhythmischen Abschnitten, die alle von einem verspielten Streichquartett und der neuen Stimme der Band im Hintergrund unterstützt werden: dem langjährigen Tourmitglied Aljaž Novak, den Hei’An erst kürzlich als festes Bandmitglied vorstellte. Von Anfang an fesselt der Song mit flirrenden Synthesizern und sanft gesprochenen Worten, um sich dann in einer Mischung aus epischer Filmmusik und progressiven Metal-Breakdowns aufzulösen.

All dies mündet in einer klanglichen Begegnung, die die Musik der Band in eine neue Richtung lenkt. Die gesamte musikalische Odyssee ist jetzt auf allen relevanten Streaming-Plattformen verfügbar; das Video ist ab sofort auf YouTube zu sehen: