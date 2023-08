Nachwuchs beim Label Laetitium John Garner

3 Alben und 3 EP ś hat die Band schon zu präsentieren. Sie standen gemeinsam mit Mighty Oaks, Greg Holden, Ryan Sheridan, Fiddler ś Green und The O’Reillys and the Paddyhats auf der Bühne, und gewannen sogar die Pro7 Show „My Hit. Your Song.“ und räumten dabei den Preis von 25.000 € ab. Über 350 Shows und insgesamt 27 Veröffentlichungen seit 2016, säumen den bisherigen Weg von JOHN GARNER. Doch ihre Reise hat erst begonnen.