Nathanael veröffentlichen ihren Song „Kompass auf Herz”!

„Kompass auf Herz“: Auf in den Mahlstrom und hinab in die dunklen Fluten – ein fesselnder Rausch aus Gothic Rock und Folkmetal à la Jules Verne!“

Nathanael, die aufstrebende Victorian Metal-Band, präsentiert stolz ihre zweite Single „Kompass auf Herz“, die am 9. Juni veröffentlicht wird. Mit diesem Song zeigt die Band eine einzigartige Kombination aus sehnsuchtsvollem Gothic Rock und energiegeladenem Folkmetal.

„Kompass auf Herz“ ist die perfekte Mischung aus Fluch der Karibik und Jules Vernes „20000 Meilen unter dem Meer“. Die Single entführt die Zuhörer in eine mysteriöse Welt, in der verborgene Sehnsüchte aus den Tiefen des Meeres zu ihnen sprechen. Sie locken mit fesselnden Melodien und bitten die unvorsichtigen Zuhörer, sich auf eine Reise in den dunklen Abgrund zu begeben.

Das fesselnde Lyric-Musikvideo zur Single zeigt einen suchenden und düsteren Träumer, der von dem Wunsch getrieben wird, etwas lang verlorenes wiederzuentdecken. Dabei verliert er sich allmählich in seiner eigenen Welt und wird von einem magischen Elixier zu einer wandelbaren Gestalt. Am Ende erhebt er sich als geläutertes Selbst aus den Tiefen seiner Existenz.

Taucht mit Nathanael ein und richtet euren „Kompass auf Herz“. Diese einzigartige Kombination aus düsterer Pop-Musik, Gothic Rock und Folkmetal wird euch in ihren Bann ziehen. Begebt euch auf eine unheilvolle Reise hinab auf den Grund des Meeres.

Für Fans von: Subway to Sally, In Extremo, Mono Inc, ASP, Coppelius, Storm Seeker