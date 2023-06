Lucina Soteira veröffentlicht Single & Musikvideo „Die with My Head Held High“

A Psychedelic Ritual

Geheimnisvoll-hypnotische Songs, mal treibend rockig, mal melancholisch-hymnisch, immer getragen von Luci van Orgs ebenso markanter wie energetischer Drei-Oktaven-Stimme und umweht vom Hauch antiker Mysterien. Vielleicht wird deshalb nicht nur in Englisch und Deutsch, sondern immer auch auf Latein gesungen? Vielleicht spielen alle bis auf Luci deshalb mit verhüllten Gesichtern? Vielleicht sind LUCINA SOTEIRA deshalb die weltweit erste Band, der erlaubt wurde, ein Musikvideo in Boleskine House, dem legendenumwobenem Anwesen des Okkultisten Aleister Crowley am schottischen Loch Ness, zu drehen…?

Nach mehr als 35 Jahren Selbstbehauptung als Frau im noch immer viel zu männlich dominierten Musikbusiness, ist LUCINA SOTEIRA Luci van Orgs erstes, echtes Soloprojekt, bei dem sie von Songwriting bis zur Produktion alle Fäden selbst in der Hand behält und verwebt. „A Psychedelic Ritual“ nennt sie die dabei entstehende Musik. Luci van Org realisiert dieses Ritual – nach einer Experimentierphase, in der sie komplett im Alleingang arbeitete – mittlerweile in Form einer vierköpfigen, 100%gen Liveband. Auch wenn die außergewöhnlichen Sounds es oft kaum glauben lassen – auf dem am 31.10.23 erscheinenden Debutalbum „Tempel“ ist kein einziger programmierter Ton zu hören, alles wurde ausschließlich live und von Hand eingespielt.

Die am 9.6.2023 erscheinende Single „Die With My Head Held High“ bietet einen ebenso mitreißenden wie bewegenden Vorgeschmack. Ein Song über das Sterben – in Form einer Hymne an das Leben, die sich von leisen, folkigen Klängen in ein psychedelisch- rauschhaftes Gitarrengewitter steigert.

Bereits am 6.6.2023 erschien das Musikvideo zur Single. Ein wahrhaft magisches Gesamtkunstwerk, das dazu angetreten ist, den unvergleichlichen Zauber und die Schönheit von Boleskine House in die Welt hinauszutragen und so dabei mitzuhelfen, es aus der Asche wiedererstehen zu lassen.

Auch live auf der Bühne entführen LUCINA SOTEIRA ihr Publikum mit ihrer musikalischen Magie in neue Sphären ihres Bewusstseins, begeistern dabei mit unbändiger Spielfreude. Ob zu viert in klassischer Rockbandformation oder in der zweiköpfigen Unplugged-Variante.

A Psychedelic Ritual – be part of it!