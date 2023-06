Elbbollwerk39 Concerts und die Magdeburg Factory veranstalten das „Extreme Ättäck I“ als Warm Up Party für das Party.San Metal Open Air und das Heimburger Metal Nacht Festival

Die Daten & Fakten:

„Extreme Ättäck I“ als Warm Up Party für das Party.San Metal Open Air und das Heimburger Metal Nacht Festival

Wann? – 03.06.2023 – https://www.facebook.com/events/757369169146394

Wo? – Factory Magdeburg

Beginn? – 19Uhr (Einlass)

Bands? –

Anheim – https://www.facebook.com/Anheimband/

Flammenaar – https://www.facebook.com/Flammenaar

Pure Massacre – https://www.facebook.com/puremassacre.germany/

Drill Star Autopsy – https://www.facebook.com/DrillStarAutopsy

Tickets: https://www.eventbrite.de/e/factory-metal-night-tickets-566277871357

Wie kommt man zur Factory: https://www.google.de/maps/place/Factory+Magdeburg/@52.1019365,11.6395983,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a5f675bb424fdf:0x763af15e80e09192!8m2!3d52.101817!4d11.6418068

Flammenaar / Pagan Black Metal

Mit Donnergrollen und Schlachtgesang stürmen Flammenaar aus dem südlichen Sachsen Anhalt die Bühne. Angesiedelt im traditionellen Black Metal, mit Einflüssen des Pagan Metals, wird das Publikum sprichwörtlich überrannt .

Freut euch auf Flammenaar, das erste Mal in Magdeburg und gleich bei einem solchen Event und einem so geilen LineUp!!!!

Youtube: https://youtu.be/bLa7LHTPKQc



Pure Massacre aus Zerbst (Anhalt) / Death Metal

Death Metal des traditionellen US-Sounds trifft auf Schweden-Tod, dazu melodische Gitarren-Solis.

PURE MASSACRE aus Zerbst in Sachsen-Anhalt ist ein absoluter Volltreffer zu dieser Zeit.

Erfahrene Musiker sind in der Band aktiv, die sich 2013 gegründet hat. Death Metal ohne Kompromisse und einer gewissen Priese Charme auf einer eigenen Art und Weise, ähm Walze!!! Feuer frei!!!

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BT3D9Cy-D_U



Anheim aus Würzurg / Black Metal

Melodisch und aggressiv – mit dieser Intention wurde Anfang 2020 die Black Metal Band Anheim gegründet. Zusätzlich zur 2021 veröffentlichten „Maere einer alten Zeit“ bringen die drei Würzburger Songs des 2022 erschienenen Albums „Anihorim“ mit. Rasender Gesang, aggressive Gitarren und Bass- sowie Drum-Attacken entführen euch in eine feindliche Welt voller Abgründe: Die Welt der Männer Anheims, der flüsternden Scherbenstimmen und der Täuschungen des Blendwerks.

https://youtu.be/yeQiuaBR7co Die Würzburger sind für einen pechschwarzen Anstrich verantwortlich, macht euch auf ein Feuerwerk gefasst!

Drill Star Autopsy aus Eisleben

Crust, Death, Thrash, Doom, Dark Core Cocktail

DRILL STAR AUTOPSY

kurz DSA, aus der Lutherstadt Eisleben poltern schon über 10 Jahre über die dreckigen Straßen des modernen Death Thrash Metal. Was die Jungs vom Rest unterscheidet sind das Gespür für Groove und keine Scheu auch mal über den Tellerrand Richtung Post Punk und Hardcore zu schauen.

Schubladen sind überhaupt nicht ihr Ding , die Presse meint Ihre Musik ist für Fans alter Fear Factory , Sepultura zu Chaoszeiten, Oldschool Korn oder Killing Joke plus n Shot Death Metal.

DSA walzen live alles platt.



Überzeugt euch selbst von am 3.6. in der Factory Magdeburg.

Wir freuen uns total, die sympathischen Mansfelder wieder mal in Magdeburg zu haben!

Reißt die Hütte ab!!!!