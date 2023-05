IRON MAIDEN und CREW Republic präsentieren TROOPER PROGRESSIVE LAGER – ab sofort erhältlich!

Bruce Dickinson zu Besuch in der CREW-Republic-Brauerei

Es war eine Nachricht, die vor wenigen Wochen für Begeisterung unter den deutschen Iron-Maiden-Fans sorgte: Die Craft-Bier-Pioniere von CREW Republic verkündeten, dass sie pünktlich zum Start der THE FUTURE PAST TOUR der Band durch Europa noch im Mai TROOPER PROGRESSIVE LAGER auf den Markt bringen würden – eine eigene Version des preisgekrönten Trooper-Biers von IRON MAIDEN, natürlich in enger Zusammenarbeit mit Leadsänger Bruce Dickinson, der die ganze Zeit über am Entwicklungsprozess beteiligt war. Jetzt hat das Warten ein Ende: TROOPER PROGRESSIVE LAGER ist ab sofort erhältlich!

Zur Feier des Launches überzeugte sich Bruce Dickinson nun ganz persönlich in der CREW-Republic-Brauerei in Unterschleißheim bei München von den hohen Qualitätsstandards der Craft-Bier-Enthusiasten, die dort mit modernster Brau- und Verpackungstechnik arbeiten. Nach der Begrüßung im Taproom, bei der Dickinson die vielen Auszeichnungen der noch jungen CREW-Geschichte an der „Wall of Fame“ bewunderte, gab es eine ganz persönliche Tour durch die Brauerei.



Zusammen mit Mario Hanel und Timm Schnigula, den Gründern von CREW Republic, inspizierte Dickinson die Brau- und Abfüllanlage, bewies selbst Expertise beim “Zwickeln” am Probierhahn, betätigte symbolisch den Startknopf für die Abfüllanlage und führte zusammen mit dem CREW-Team die standardmäßige Qualitätskontrolle durch. Dickinson, selbst auch Entwickler des ursprünglichen Trooper-Biers und globaler Bierexperte, zeigte sich begeistert: „Oh ja, ich liebe das. Es ist schon fast gefährlich trinkbar: großartig, angenehm leicht und frisch. Einfach wunderbar – sehr erfrischend, perfekt für einen Sommertag.“

Beeindruckt von der Brauerei und dem großartigen Team probierte er sich dann auch durch einige andere der preisgekrönten CREW-Brews. Natürlich kam bei dieser Gelegenheit auch der fachliche Austausch nicht zu kurz – Bierexperten unter sich eben. Zum Schluss gab es dann noch jede Menge Geschenke für den Ehrengast, darunter die brandneuen CREW-Shirts mit TROOPER-Motiv. Die CREW-Captains Mario Hanel und Timm Schnigula zeigten sich nach dem Besuch mehr als zufrieden. Hanel betont: “Auch wenn wir für die Entwicklung des Biers ständig in engem Kontakt mit Bruce waren, war sein Besuch in der Brauerei natürlich für uns alle etwas ganz Besonderes. Er ist nicht nur ein unglaublich sympathischer Mensch, sondern eben auch ein ausgewiesener Bierexperte und weiß ganz genau, was er will.” Schnigula ergänzt: “Seine Begeisterung für unser gemeinsames Produkt ist eine weitere Bestätigung für uns und alles, was wir tun und wie wir es tun. Nachdem er sich nun höchstpersönlich von der Qualität überzeugt hat, freuen wir uns noch mehr darauf, TROOPER PROGRESSIVE LAGER ab sofort allen Fans da draußen präsentieren zu können.” In diesem Sinne: “Cheers” – oder wie Dickinson es bei seinem Besuch formulierte: “Let the magic begin!”

Das erste deutsche Trooper-Bier ist ein aufregendes, helles Lagerbier mit 5,0 % Alkohol, das akzentuierte Bitterkeit und ein intensives Hopfenaroma mit leichten Zitrusnoten kombiniert; wie alles von CREW natürlich streng nach dem deutschen Reinheitsgebot.

CREW Republic’s TROOPER PROGRESSIVE LAGER ist in 0,33-Liter-Flaschen ab sofort online unter https://crewrepublic.de und nach und nach auch deutschlandweit im Handel in 4×0,5-Liter-Dosen-Packs erhältlich.