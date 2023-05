Unantastbar: Band und Fans für den guten Zweck + WirLebenLaut-Festival-Premiere

UNANTASTBAR: Gemeinsam für den guten Zweck – Band und Fanclub übergeben Spende in Höhe von 4000 Euro an Heinzelmännchen für OHA

Premiere des WIR LEBEN LAUT Festivals am Wochenende

Für die Südtiroler Rocker von UNANTASTBAR könnte es aktuell kaum besser laufen: Platz 2 für ihr Ende 2022 erschienenes 9. Studioalbum “WIR LEBEN LAUT“ (ihre erste Zusammenarbeit mit Napalm Records’ Rock-Tochter Spinning Goblin Productions), die aktuell laufende Tour meldete bereits Wochen vor dem Start in den ersten Städten “ausverkauft”, am kommenden Wochenende steht die Premiere des ersten eigenen Festivals an. Doch bei all diesen Erfolgen bleibt sich die Band im Kern stets treu: straight, frei, nahbar und am Boden geblieben. Gleiches gilt für ihre treuen Fans, von denen sich viele seit Jahren im Fanclub UNANTASTBAR UNITED e.V. organisieren, der sich nicht nur der Unterstützung von UNANTASTBAR und dem Fankontakt und -austausch verschrieben hat, sondern sich auch immer wieder zusammen mit der Band für den guten Zweck engagiert. Dazu gehört eine jährliche gemeinsame Spendensammlung, deren Erlös sozialen Organisationen zugutekommt.

Im letzten Jahr kamen dabei stolze 4000 Euro zusammen, die nun im Rahmen der laufenden WIR LEBEN LAUT Tour beim Konzert in Nürnberg übergeben wurden. Als Empfänger fiel die Wahl diesmal auf Heinzelmännchen für OHA e.V., einen Verein, der sich in Nürnberg für Obdachlose, arme Menschen und sonstige Hilfsbedürftige einsetzt – mit Kleidungs-, Lebensmittel- und Sachspenden und weit darüber hinaus. So richtet der Verein z.B. seit 2017 eine jährliche Weihnachtsfeier für Obdachlose aus.

Hier geht es zur Website des Vereins Heinzelmännchen für OHA e.V.:

https://www.herzfuerobdachlose.de

Michael Schlager, 2. Vorsitzender des Vereins und selbst auch Mitglied bei UNANTASTBAR UNITED, fand in seiner Dankesrede bewegende Worte: “Helfen kann so einfach sein. Einfach hin- und nicht wegschauen. Denn jeder kann helfen. Ein klein wenig mehr Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Miteinander anstelle von Neid, Missgunst und Egoismus. (…) Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man sich bewusst ist, dass man jemandem selbstlos geholfen hat. Genau diese Werte, wie eine zweite Chance geben, wieder aufstehen, man selbst sein, füreinander da sein, dafür steht die Band Unantastbar unglaublich authentisch und gibt vielen Menschen unheimlich viel Kraft und Energie! Wir bedanken uns von Herzen für diese tolle Spende von und wünschen der Band auch in Zukunft viel Erfolg, ausverkaufte Konzerte und dass sie noch viel Geld für weitere Spendenaktionen sammeln kann.”



Für die Band, bei der die Themen Freundschaft, Zusammenhalt und füreinander einzustehen nicht nur in den Texten eine große Rolle spielen, sondern auch von jeher Teil des Selbstverständnisses der Band (und ihrer Fans) sind, ist ein solches Engagement eine Herzensangelegenheit, für die sich alle auch im ganz normalen Wahnsinn der aktuell laufenden Tour Zeit nehmen – so auch direkt vor der Premiere des ersten bandeigenen Festivals am kommenden Wochenende. Tickets für das WIR LEBEN LAUT FESTIVAL (u.a. mit STAHLZEIT und BRDIGUNG) am 26. und 27. Mai in Loburg (Sachsen-Anhalt) gibt es hier:

Anstehende Dates der

WIR LEBEN LAUT Tour 2023 / Support: Willkuer

+ UNANTASTBAR Festivals 2023



26.05. & 27.05.2023 – WIR LEBEN LAUT Festival, Loburg

14.07.2023 – Sommer am Kiez Festival, Augsburg

28.07.2023 – Rock Dein Leben Festival, Laichingen

08.09.2023 – Rock am Burghaldenwald Festival, Vöhringen

09.09.2023 – Telfs (A), Rathaussaal

19.10.2023 – Leipzig, Hellraiser

20.10.2023 – Berlin, Huxleys Neue Welt

21.10.2023 – 5 Jahre Vollgas Richtung Rock Festival, Lichtenfels, Stadthalle

02.11.2023 – Ravensburg, Konzerthaus

03.11.2023 – St. Wendel, Liebenburghalle

04.11.2023 – Herford, X

16.11.2023 – Kiel, Max Nachttheater

17.11.2023 – Bremen, Aladin

18.11.2023 – Alsfeld, Hessenhalle