Feline&Strange veröffentlichen am 19.05.2023 ihren Song „DVNCE”!

Jetzt auch auf Englisch, passend zur Eröffnung der dunklen Festivalsaison und zum WGT: Der Song zur Mitternachtshypfburg.

2020, auf dem 1. DarkStreamFestival, mitorganisiert von Feline Lang, ist etwas entstanden, was nur so, im Chat eines Streamivals, entstehen konnte:

HYPFEN.

Einer der bekanntesten Autoren der Szene, Christian von Aster, las seine beliebte Geschichte “Die Mitternachtshüpfburg”, im Live-Chat eifrig kommentiert. Schriftlich war Feline schnell klar, dass es doch gar nicht “Hüpfen” heissen kann, wenn Goths sich um Mitternacht in einer pechschwarzen Hüpfburg amüsieren – sondern: HYPFEN!

Denn wir sind ja Goths. Da ist alles etwas anders. Vampyre und so. Und vor allem: Yronie.

Das Wort ging sofort viral und wurde zum Schlagwort für die “Dabeigewesenen”, aber auch zur Verheissung für eine Zukunft, in der genau das wieder möglich wäre. Fehlte nur noch der Soundtrack – hold my absinthe.

Schon eine Woche nach dem DSF stellte Feline die erste Fassung, mastered by DJ UpZet (Inhaber und Resident des VOID Clubs, in dem das ursprüngliche Festival hatte stattfinden sollen), auf bandcamp online. Und dieses Jahr erhält das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig endlich seine eigene Mitternachtshüpfburg – und den Soundtrack dazu nun auch auf English, passend zur internationalen Wirkung des größten Gothicfestivals.

Feiern ist besser als Kämpfen. Make art not war. DVNCE! (Now.)

Feline&Strange sind seit 11 Jahren in der dunklen Szene etabliert. Auch die Pandemie hat sie nicht davon abgehalten, ein neues Album zu produzieren: KUNST FORDERT OPFER ist die erste LP in deutscher Sprache, beginnend mit diesem Song folgen aber englische Versionen für die Fanbase in UK und Übersee.

Nebenbei hat Feline einen Roman geschrieben, der 2023 auf Edition Outbird erscheint; Teile davon werden beim Wave-Gotik-Treffen 2023 in einer theatralischen Musik-Tanztheater-Aufführung gemeinsam mit den WGT-Urgesteinen Luci van Org, M.Kruppe, Benjamin Schmidt, Stimmgewalt, Tangoth und natürlich Feline&Strange am WGT-Samstag, dem 27.5., 19-23 Uhr, in der Pittler Halle H dargeboten. Selbstverständlich darf spätestens bei der Zugabe gehypft werden.

Infos und Tickets:

https://www.startnext.com/das-puppenhaus/ds/d/sn-filme/sn-tickets/1-ticket-fuer-unsere-wgt- veranstaltung-i402336.html

Weitere WGT-Shows von Feline&Strange:

Sonntag, 28.5., Theaterpack/Laden auf Zeit: Tangoth Café

Montag, 29.5., Theaterpack/Laden auf Zeit: Schwarzer Montag

Infos: https://www.felineandstrange.com/wgt23

Gleich im Anschluß ans WGT widmet sich Feline wieder der Theaterarbeit, der Inszenierung der Show “Metal Theatre: Aftermath” mit Confess anlässlich des iranisch-deutschen Festivals Klangteppich in Berlin.

Aufführung: 9.6.2023

Infos und Tickets: https://www.klangteppich.berlin/de/klangteppich-v-2/