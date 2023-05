MISSION IN BLACK veröffentlichen ihr neues Album „Profit Reigns Supreme“ Heute Release Concert und Tour mit Nightrage im September

MISSION IN BLACK veröffentlicht das lang erwartete neue Album „Profit Reigns Supreme“!

– 10 großartige Songs

– Music / Lyrics: Stübner / Tschoepe / Stuber / Flache

– Mix and Master: Sebastian „Seeb“ Levermann @ Greenman Studios Arnsberg

– Cover: Björn Gooßes / killustrations

Das süddeutsche Quintett lässt sich mit dem neuen Werk nun deutlich dem Melodic Death Metal zuordnen, weit mehr als dies beim eher thrash-lastigen Vorgänger war.

Jeder, der die Band im letzten Jahr u.a. auf dem Summer Breeze gesehen hat, weiß um die Power und die Live-Präsenz der Band und so wird das Album am Releasetag und diversem Sommer Festivals ausgiebig beworben. Nach der Open-Air Saison ist dann für September eine Tour mit Nightrage angekündigt

#metalwithmessage

Album: missioninblack.epr.rocks/ (Limited Edition)

digital: save-it.cc/epr/profit-reigns-supreme

MISSION IN BLACK wird am 12.5.2023 das langersehnte zweite Album heraus bringen. Bandgründer Andy „Black“ Flache und Daniel Tschoepe konnten mit Simon Schorp, Stimmwunder Steffi Stuber und dem neuen Gitarristen Eddie Stübner die Zeit seit dem vielbeachteten Debütalbum „Anthem Of A Dying Breed“ intensiv nutzen um 10 brandneue Songs zu schreiben und eigene Konturen zu schärfen. So lässt sich das kommende Album „Profit Reigns Supreme“ deutlich mehr dem Melodic Death Metal zu ordnen als es der Vorgänger von sich behaupten konnte. Es entstand „ein musikalischer Bastard aus In Flames & Kreator mit female Vox & Growls“, produziert von Sebastian „Seeb“ Levermann in dessen „Greenman Studios“ in Arnsberg (verantwortlich für die letzten Alben von Orden Ogan, Rhapsody of Fire oder Brainstorm). Keine Frage: Mission in Black sind gereift und bereit, ihre Musik in die Welt heraus zu tragen, so wie es 2022 unter anderem auf dem Summer Breeze gelang! „We are still on our Mission“

LIVE

12.5.23 Lackendorf mit VANISH & Sirius Curse

27.9.23 Essen mit NIGHTRAGE, Support Dieversity

28.9.23 München mit NIGHTRAGE, Support Dieversity

29.9.23 Selb mit NIGHTRAGE, Support Dieversity

30.9.23 Balingen mit NIGHTRAGE, Support Dieversity