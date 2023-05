KNEIPENTERRORISTEN – Heute erscheint das Album „Infiziert“

KNEIPENTERRORISTEN

Lasst euch von den KneipenTerroristen infizieren. Zugegeben, die Texte der Hamburger Jungs sind nicht immer allzu ernst zu nehmen. Ihre Musik allerdings schon. Das neue Album „Infiziert“ strotzt nur so vor Heavy Metal und ist definitiv ein Schlag ins Kontor. Heute, am 12.05.2023 erscheint das Album via Rude Records. Passend dazu liefern die fünf Hanseaten gleich das Video zum Titelsong mit.



www.youtube.com/watch?v=97ggblMeuIE Video „Infiziert“ Die Band bringt es auf den Punkt: „Am Titelsong des neuen KneipenTerroristen Albums hätten Judas Priest ihre helle Freude, der Song ist die volle Heavy Metal Breitseite und hebt direkt die Laune. Das komplette Wellness Spa Verwöhnpaket für jeden Metaller und der ideale Einstieg ins INFIZIERT Album. KneipenTerroristen verbreiten sich ungeniert, ist dein Gehör befallen bis du für immer INFIZIERT !!!“

„Infiziert“ erscheint heute via Rude Records.

Deezer Wie kaum eine andere Band heutzutage gelingt es den KNEIPENTERRORISTEN scheinbar mühelos, für Zuversicht und ein positives Lebensgefühl zu sorgen. 1998 gegründet, werden die KNEIPENTERRORISTEN von der Musikpresse mittlerweile als legitime deutsche Antwort auf MOTÖRHEAD, AC/DC oder ROSE TATTOO gewürdigt. Schon längst hat sich die Hamburger Ikone zu einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands entwickelt. Auch das neue Album wird dies untermalen. Dreizehn neue Songs, die allesamt Hitpotential entfachen und eindrucksvoll zeigen, dass die fünf Nordlichter es jetzt erst recht darauf anlegen, uns mit ihren Hymnen zu infizieren. Video „Lebenselixier“ www.youtube.com/watch?v=SPS7AwPgVOs Video „Hamburger Nächte“ www.youtube.com/watch?v=gPw0JHKbpoA

Video „Der Alkohol“: www.youtube.com/watch?v=z_6T25fLn_s Video „Komm mit uns“:

Die letzten drei Alben „Lebenslang“, „Schneller Lauter Härter“ und „Alte

Schule“ konnten jeweils die Top 30 der offiziellen deutschen Album Charts knacken. Am 12. Mai 2023 folgt mit „Infiziert“ der nächste Streich der fünf Hanseaten. Die KNEIPENTERRORISTEN zeigen im Jahr ihres 25-jährigen Bestehens weiterhin keinerlei Ermüdungserscheinungen. Im Gegenteil, auf dem neuen Werk klingt die Band härter und entschlossener denn je.

Pressestimmen: